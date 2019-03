Tidligere DR-direktør i spidsen for ny radiosatsning

Den tidligere DR-direktør Anne-Marie Dohm skal stå i spidsen for ansøgningen for de syv mediehuse i provinsen om at drive FM4-kanalen, som Radio24syv sidder på. For nylig meldte mediehusene ud, at de ønsker at erhverve sendetilladelsen, når den udløber i oktober i år.

Det bliver Anne-Marie Dohm, som får ansvaret for at ansøge om og opbygge en ny radiokanal for syv mediehuse, som i marts tilkendegav, at de vil byde på sendetilladelsen FM4-kanal. Radio24syv besidder frem til efteråret sendetilladelsen, og Anne-Marie Dohm vil arbejde på at skabe et alternativ til kanalen, som er ejet af Berlingske People.

- Min ambition er, at vi afleverer et bud på et medieunivers, som ikke kun spejler alle danskere. Men som faktisk også lyder som Danmark, fordi vi får kilder, medvirkende, værter og reportere fra hele landet. På den måde vil vi bidrage til, at danskerne rykker tættere på hinanden, uanset hvor de kommer fra, siger Anne-Marie Dohm.

I forbindelse med de politiske forhandlinger om medieaftalen for 2019-2023 blev der fra flere partier udtrykt ønske om at skabe en bedre balance i mediebilledet. Ved udbuddet af FM4-sendetilladelsen er det et krav, at radioens administrative medarbejdere og 70 pct. af redaktionen skal placeres længere end 110 km fra København.

Anne-Marie Dohm forklarer, hvordan den nye radiokanal kan blive anderledes end det, som vi kender fra Radio24syv:

- Ud over at vi skal være til stede i hele landet, handler det også om at komme med nye bud på, hvordan vi styrker dialogen imellem mennesker, siger hun.