Slagt sparegrisen: Landets største Gasolin-samling kommer under hammeren

350 af de mest specielle effekter kommer under hammeren på fysisk auktion på Værket 30. marts. Resten af effekterne bliver solgt på tre forskellige netauktioner.

Randers: Sagde det også skrallabang for dig, da du hørte Gasolin' i 1970'erne? Så er det på tide at lægge lommepenge til side, for nu kommer landets største Gasolin'-samling på auktion i Randers. Over 2000 effekter, fordelt på mere end 1000 katalognumre, lander nu under hammeren. Auktionen er stablet på benene i et samarbejde mellem Campen Auktioner og Henrik Knudsen, ejer af Memphis Mansion. - Samlingen spænder over alt fra instrumenter til plakater, testtryk, promotion-materiale, lp'er og platin-, guld- og sølvplader. Cirka 350 af de mest specielle effekter kommer under hammeren til den fysiske auktion på Værket 30. marts. Resten af effekterne bliver solgt på tre forskellige netauktioner, der slutter 7. april. Alle katalogerne kan nu ses på vores hjemmeside, fortæller Finn Campen, direktør og auktionarius ved Campen Auktioner. Den unikke samling stammer fra nu afdøde Allan Sund fra Hadsten. Da han i starten af 80'erne blev konfirmeret, fik han en speciel gave. Et kassettebånd med Gasolin'. Båndet blev starten på hans store passion for Gasolin' og Kim Larsen, og 35 år senere i 2015 ejede han en kæmpesamling på over 2000 effekter. Henrik Knudsen kendte Allan Sund og fungerer som konsulent for salget af effekterne. Til at kaste glans over arrangementet dukker Gasolin's gamle trommeslager Charlie Bom-Bom alias Søren Berlev op og giver koncert med sit Rock'N'Roll Hotel.

Sådan foregår det Den fysiske auktion finder sted lørdag 30. marts på Værket i Randers, Sven Dalsgaards Plads 1.Eftersyn på effekterne er fra klokken 10.00 frem til auktionsstart klokken 13.00.



Auktionen slutter omkring klokken 16.00. Herefter er der åbent for udlevering i yderligere to timer. Det er muligt at forhåndsbyde på de 347 katalognumre, der er på den fysiske auktion indtil fredag 29. marts klokken 20.00.



De tre netauktioner med i alt 679 katalognumre slutter søndag 7. april fra klokken 19.00.



Man kan allerede nu gå ind og kigge katalogerne igennem og byde på de effekter, man ønsker.

Sjældne effekter Af de mange sjældne, unikke og sjove effekter fra samlingen, kan man særligt fremhæve Bjørn Uglebjergs trommesæt, et fejltryk af LP'en Gasolin' "Live i Skandinavien", samt en af samlingens store kronjuveler. Katalognummer 148, en eftertragtet Gasolin'-plade, der kun eksisterer i dette ene eksemplar. - Lp'en blev trykt som en test for Gasolin's pladeselskab, der vurderede, at den alligevel ikke skulle udgives. Den er stemplet med "Cancelled" og er nok det mest sjældne af alle Gasolin' albums. Den eneste af sin slags i verden. Den indeholder blandt andet sangene "Highschool, "Stop", "Let it flow" og "Closer", fortæller Finn Campen. - Katalognummer 148a, et fejltryk af lp'en "Live i Skandinavien" er også meget speciel, da det nok er det eneste eksemplar af lp'en med en fejl, der gør, at den er blå og sort. Af andre effekter kan også nævnes merchandise fra 70'erne, koncertbilletter, autografer, fotosamlinger med usete billeder, promotion-materiale og et håndmalet skilt, som skulle have været brugt til en tv-produktion i 70'erne.

Katalognummer 148a, et fejltryk af lp?en ?Live i Skandinavien? er også meget speciel, da det nok er det eneste eksemplar af lp?en med en fejl, der gør, at den er blå og sort. PR-foto

Kæmpestor interesse I samlingen er der også samlerting fra Kim Larsens og de andres solokarrierer og plader, der er produceret af Franz Beckerlee. Allan Sund har været interesseret i det hele, og har skabt et unikt indblik ind i Kim Larsens og Gasolin's liv. - Samlingen er et stykke danmarkshistorie, der er skabt over et helt liv. Vi er stolte og ydmyge over den tillid, som familien har vist os ved at lade os videreformidle samlingen til andre Gasolin' og Kim Larsen interesserede, så effekterne igen kan skabe glæde og blive brugt, fortæller Finn Campen. - Allerede nu har der været kæmpestor interesse for auktionen, ikke kun i Danmark, men fra hele Skandinavien, England og USA. Sidde- og ståpladser til arrangementet kan fås på Værkets hjemmeside. Hvis man køber en siddeplads, får man desuden kataloget tilsendt til sin privatadresse forud for auktionen, og man bliver forhåndsregisteret som byder.

Trommesættet har tilhørt Gasolin's første trommeslager, Bjørn Uglebjerg, der døde i 1994, 46 år gammel. PR-foto