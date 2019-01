S vil lade faglærte og ufaglærte gå tidligere på pension

Socialdemokratiet går til at valg på indføre et helt nyt princip for folkepensionen: Hvis du har været på arbejdsmarkedet i mange år, skal du kunne trække dig tilbage før lægen eller akademikeren.

Det er en del af et forslag til en gennemgribende reform af pensionssystemet, som Socialdemokratiet vil præsentere tirsdag eftermiddag på et pressemøde.

Bliver Mette Frederiksen (S) statsminister efter det kommende valg, skal det være slut med alene at kigge på dåbsattesten. I stedet skal pensionstidspunktet også være afhængigt af, hvor mange år man har tilbragt på arbejdsmarkedet. Så den 17-årige kommende håndværker kan vide, at efter 41-42 år, er værnepligten på arbejdsmarkedet aftjent. Håndværkeren eller den ufaglærte skal med andre ord kunne trække sig tilbage før akademikeren, der kommer ud på arbejdsmarkedet senere i livet.

Valgoplæg: I år skal man være 65 et halvt år, før man kan få udbetalt folkepension. Om 11 år skal man være 68. Og er man 17 år i dag, går på teknisk skole og skal til at finde sig en lærerplads som murer, tømrer eller VVS'er, kan man forvente, at man skal nå at fylde 75 år, før man kan trække sig tilbage efter langt over 50 år år på arbejdsmarkedet.

De, der kommer tidligst ud på arbejdsmarkedet, har de hårdeste job. Det er en grundlæggende uretfærdighed. Vi bliver nødt til at erkende, at nogle ikke kan have et godt arbejdsliv og seniorliv, hvis vi ikke gør noget markant anderledes end i dag.

Socialdemokratiet præsenterer tirsdag eftermiddag syv principper, der skal være grundlaget til at nå frem til konkrete ændringer af pensionssystemet sammen med arbejdsmarkedets parter: 1. Fokus på nedslidte En ny rettighed til at opnå tidligere pension, end man kan forvente i dag, skal målrettes de mest nedslidte - fysisk eller psykisk. 2. Langt arbejdsliv - tidligere pension Rettigheden skal gælde for dem, som starter tidligst på arbejdsmarkedet. 3. Man skal have ret - man skal ikke bede om lov Der skal være objektive kriterier for tidlig pension - opfylder man dem, skal man ikke gennem en sagsbehandler for at få lov at gå på pension. 4. Der skal fokus på ligestilling Mænd og kvinder skal have samme adgang til tidlig pension. Perioder med barsel eller deltid skal ikke stå vejen for, at man kan få gavn af ordningen. 5. Man skal også kunne visiteres til tidlig folkepension Borgere, der ikke lever op til kravet om anciennitet på arbejdsmarkedet, men alligevel er nedslidte, skal kunne visiteres til tidlig folkepension. 6. Modellen skal være simpel Udgangspunktet for en diskussion med arbejdsmarkedets parter om et nyt pensionssystem skal være, at modellen skal være simpel og gennemskuelig. 7. Det må bare ikke blive for dyrt "Den tidlige folkepension skal være samfundsøkonomisk ansvarlig og inden for den økonomiske ramme, vi afsætter," skriver Socialdemokratiet i udspillet.

Ulighed fra starten

Socialdemokratiet vil både give alle ret til at gå på pension efter et endnu ikke fastsat antal år - men over 40, siger Mette Frederiksen - og give nedslidte mulighed for at trække sig tilbage endnu tidligere, hvis de lever op til en individuel vurdering. Akademikeren, der trådte ind på arbejdsmarkedet i midten eller slutningen af tyverne og stadig er fit i slutningen af sit arbejdsliv, vil ikke opleve forandringer. Her vil grænserne fra velfærdsforliget i 2006 stadig gælde.

Udspillet er ikke konkret på antallet af år og vilkårene for, hvordan man lever op til en individuel vurdering. Det vil Socialdemokratiet efter en eventuel valgsejr gøre præcist sammen med arbejdsmarkedets parter i en forholdsvis hurtig proces. Målet er, at de nye regler skal kunne gælde allerede fra næste år, hvis det står til partiet.

- Det handler om, at vores arbejdsliv er meget forskellige. Nogle er gået lige ud af syvende, ottende eller niende klasse og begyndt at arbejde i fiskeindustrien på Læsø. Samtidig har vi en relativt stor gruppe, der først kommer ud på arbejdsmarkedet i midten eller slutningen af tyverne. Allerede fra begyndelsen har vi en ulighed på op mod 10 år. Og de, der kommer tidligst ud på arbejdsmarkedet, har de hårdeste job. Det er en grundlæggende uretfærdighed. Vi bliver nødt til at erkende, at nogle ikke kan have et godt arbejdsliv og seniorliv, hvis vi ikke gør noget markant anderledes end i dag, siger Mette Frederiksen.