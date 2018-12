S: Mere overvågning og hårdere straffe skal stoppe indbrudstyve

Indbrud er ikke længere blot vejen til næste fix for narkomaner og småkriminelle - det er blevet et organiseret marked for professionelle kriminelle, mener retsordfører i S Trine Bramsen. Derfor skal der mere overvågning, radikale midler og hårdere straffe til, siger hun.

Indbrud: Omkring jul og nytår er medierne fyldt med historier om indbrud. Realiteten er, at antallet af indbrud i Danmark er støt på vej ned og har været det siden 2009 - også omkring jul og nytår har der været færre indbrud de seneste år på landsplan.

Men det samlede antal (cirka 29.000 i 2017 mod 49.000 i 2009) er stadig for højt, mener Socialdemokratiet, der nu offentliggør et nyt udspil mod indbrudstyverier i avisen Danmark.

Udspillet indeholder blandt andet øget overvågning af danske bilister for at få organiserende indbrudsbander i nettet, mulighed for at bruge agenter mod hælere, højere straffe ved gentagen kriminalitet og mere personale - for eksempel HK'ere - til at aflaste uddannede betjente.

- Indbrud er ikke længere småkriminalitet, det er blevet en karrierevej for dybt organiserede kriminelle, så vi skal se på hele dette område på en ny måde, siger retsordfører Trine Bramsen (S) til avisen Danmark.

- Indbrudskriminaliteten er faldet støt siden 2009. Hvor er behovet for at gøre noget særligt lige nu opstået?

- Vi ligger stadig i den absolutte top på europæisk plan, når det gælder antal indbrud pr. indbygger. Alt for mange danskere har besøg af indbrudstyve. Når det rammer, skaber det utryghed i lang tid for borgerne. Og bare fordi noget er faldende, skal vi ikke sige, at vi ikke skal gøre noget. Vi har stadig en forpligtelse til at sikre, at så få danskere som muligt oplever indbrud.

- Men siger tallene ikke, at politiet faktisk har succes med det, de gør?

- Det synes jeg ikke, for der er stadig ekstremt få indbrudstyve, der bliver fanget. Alle glæder sig over faldende tal, men vi ligger stadig markant over for eksempel Sverige og Norge. Vi kan ikke bare stoppe med at gøre noget. Jeg har været rundt at tale med en stribe politienheder, der arbejder med indbrud, og man har pligt til at lytte til, hvad de foreslår. Derfor kommer vi med dette forslag.