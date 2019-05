Regionale medier alene om bud på FM4: Vil lave radio, der spejler hele Danmark

Konsortiet af regionale medier med Jysk Fynske Medier i spidsen er eneste byder på den FM4-kanal, Radio24syv i dag sender fra. Det betyder dog ikke, at ambitionsniveauet sænkes, understreger Anne-Marie Dohm, der bliver direktør for radioen, hvis konsortiet vinder sendetilladelsen.

Det kan meget vel blive konsortiet af lokale og regionale mediehuse med Jysk Fynske Medier i spidsen, som fra november sender radio på kanalen FM4, Radio24syv i dag sender fra. I hvert fald er konsortiet alene om at byde på radiolicensen, der blandt andet indebærer et omstridt krav om, at 70 procent af medarbejderne skal placeres uden for København.

Direktøren for selskabet Radio FM4, som de regionale medier har oprettet til at ansøge om FM4-kanalen, havde ellers gerne set, at der kom konkurrence om kanalen.

Der følger et stort statsligt tilskud og et stort ansvar med sendetilladelsen, og derfor er det godt med en solid konkurrence om at skabe et godt medietilbud til borgerne. Når det er sagt, har vi kæmpet kampen i den tro, at vi skulle konkurrere, og vi har lavet den bedst mulige ansøgning, siger Anne-Marie Dohm.

Den tidligere DR-direktør har forståelse for, at der ikke er flere medier, der har valgt at byde ind på opgaven.

- Udbuddet er tungt, detaljeret og der er mange krav. Jeg kan godt forstå, mange medier viger tilbage. Det er en stor investering, og hvis man får opgaven, har man kun fire måneder til at opbygge en radiokanal, der kan køre fra dag et med tilhørende DAB-kanal og andre digitale platforme, siger Anne-Marie Dohm.

Selvom konsortiet er de eneste, der har budt ind på kanalen, er det endnu ikke sikkert, det ender med at vinde opgaven. Radio- og TV-nævnet udpeger først en vinder af sendetilladelsen 1. juli.

Hvis de regionale mediehuse ender med at få udbuddet, forventer direktøren, at de vil ansætte 30-35 redaktionelle medarbejdere på en aktualitets- og nyhedsredaktion. Samtidig skal der ansættes cirka samme antal til at drive radiostationen. Maksimalt 30 procent af medarbejderne vil blive placeret i København, og omkring 70 procent vil blive placeret i Aarhus. Men der kan også komme til at sidde enkelte medarbejdere andre steder i landet.

- I debatten lyder det som om, den nye kanal helt forlader København, hvis vi vinder udbuddet. Det gør den ikke. Det er der centraladministrationen og Folketinget ligger, og samtidig er København en vigtig region for landet. Derfor vil vi selvfølgelig sørge for, vi har medarbejdere og et studie der, så politikere, eksperter og andre kilder ikke skal igennem på telefon, siger Anne-Marie Dohm.

Hun fortæller, at den nye radio skal være lyden af hele Danmark, og der kommer til at være medvirkende, eksperter og kilder fra hele landet. Samtidig vil selskabet sikre, at radioen fortsat har en eksperimenterende og skarp profil.

- Alle der laver radio har lært noget af, at politikerne i 2011 åbnede op for en anden type radio, som er mindre autoritær, mere i øjenhøjde og som griber øjeblikket bedre, siger hun.

Journalister fra mediehusene i konsortiet skal som udgangspunkt ikke levere ind til radioen, den har sin egen nyheds- og aktualitetsredaktion. Nyhedsredaktionen skal arbejde med unikke historier, som den selv har fundet og gennemarbejdet, lyder det fra Anne-Marie Dohm.

- Med den nyhedsstrøm, der tonser gennem Danmark, skal man kende os på, at vi graver de væsentlige historier frem. Folk skal have tid til at tale færdigt, og der skal være plads til at argumenter og uenigheder foldes ud. Vores oplevelser er, at danskerne bliver frustrerende, når en debat går tabt i skænderier, siger hun.

Seriøsiteten skal dog krydres med frækhed og humor ifølge direktøren.

- Hvis Radio24syv er den sjove radio, bliver vi ikke den kedelige. Vi vil udnytte tilladelsen til at gå til kanten, og ind i mellem vil vi sikkert også gå udover kanten. Vi har fået partoutkort til at være frække, eksperimentere og have værter med stærke værdier og holdninger, som ikke nødvendigvis agerer som traditionelle journalister. Samtidig bliver det en kanal, hvor vi tør spidde dagsordenen og magthaverne, siger Anne-Marie Dohm.

Udover at levere journalistiske programformater, forpligter den kommende radiokanal sig blandt andet til at lave satire. Som noget nyt bliver der denne gang mulighed for at bringe reklamer og indgå programsponsorater. Muligheden er dog stærkt begrænset til 12 minutters reklameindslag i døgnet, og derfor forventer konsortiet heller ikke at hente mange penge ind den vej.

- Vi satser forsigtigt på annonceindtægter. Der findes ikke mange erfaringer, og vi forventer ikke, det kan opveje det faldende statslige tilskud hen over perioden, siger Anne-Marie Dohm.