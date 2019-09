Regeringen sender nye signaler til landbruget: Opgør med 'politisk korstog' mod fri forskning

V: Socialdemokratiske skygger lægger sig nu over forskningen

- Den nye regering vil stoppe den konkurrence mellem universiteterne om at levere forskning til Miljø- og fødevareministeriet, som I gennemførte. Hvad mener du om det, Erling Bonnesen, fødevareordfører for Venstre? - Det er stærkt kritisabelt og meget uheldigt, at der er på den måde kommer en ren socialdemokratisk interessevaretagelse af den forskning. Det er skævt. Det var meget sundere at have konkurrence, så vi sikrer, at vi får mest muligt forskning for pengene. Det var jo for at stille de forskellige forskningsinstitutioner lige, så alle kunne byde. Sund konkurrence fremmer udviklingen, så vi får det ypperste frem. Nu bliver det en specifik socialdemokratisk styring af forskningen. Det er stærkt kritisabelt. Socialdemokratiske skygger vil nu lægge sig over området.



- Ministrene kalder den oprindelige beslutning "symbolpolitik" og siger, at det var et udtryk for et "politisk korstog" mod den fri forskning. Mener du også, at den kunne skabe tvivl om forskningens uafhængighed?



- Tværtimod. Jeg kan fuldstændig afvise netop det. Vi ser den konkurrence og disse udbud mange andre steder fra i samfundet, hvor der ikke bliver skabt den tvivl.



- Den oprindelige beslutning blev i brede kredse opfattet som en straffeaktion mod bestemte forskere og forskningsmiljøer, som nu ville miste deres bevillingerne. Var der noget om snakken?



- Det kan jeg fuldstændigt afvise. I gamle dage under S-regeringen prioriterede de ensidigt forskningen til et enkelt universitet. Vi ville have flere på banen. Det var en rigtig god beslutning Esben Lunde traf. Jeg undrer mig over, at S nu i stedet vil udelukke nogle og sidde på piedestalen og ensidigt selv bestemme, hvor pengene går hen.



- Det koster tocifrede millionbeløb at flytte forskning fra et universitet til et andet, og der bliver brugt 20 medarbejdere alene på administration af ordningen, oplyser ministrene. Hvorfor er det ikke en tosset måde at bruge pengene på?



- Dette regnestykke betvivler jeg stærkt. Det lyder temmelig grotesk, at det skulle være tilfældet. Det virker noget konstrueret. Hvis de ikke har andre argumenter og bliver nødt til at lave konstruerede regnestykker, siger det sig selv, at de er på usikker grund. Og hvis det endelig var, skulle man snarere sætte fokus på at få ryddet op i administrationens omfang.