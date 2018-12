Larve-produktion kan blive nyt industri-eventyr

Enorm Biofactory vil investere 100 millioner kroner i et anlæg, der skal producere 30 ton larver om dagen. De fører an i en branche, der har stort potentiale, lyder det fra DI Fødevarer. Netværksleder i Agro Business Park mener, Enorm kan få en Danfoss-effekt for lokalområdet.

CIRKULÆR ØKONOMI: En orm er lille - forskellen er enorm. Sådan lyder sloganet for virksomheden Enorm Biofactory, der allerede i 2016 stod bag de første dansk-producerede fødevarer med insekter og larver. Men ambitionerne er meget større, og de er nu godt på vej med at starte Danmarks første industrielle produktion af insekter i en tidligere kyllingefarm i Hvirring 20 kilometer vest for Horsens. Med en investering i omegnen af 100 millioner kroner forventer de tre ejere, Lasse Hinrichsen, Jane Lind Sam og Carsten Lind Pedersen, at kunne producere 30 ton larver hver eneste dag, når vi når 2021. Men allerede til sommer producerer de efter planen 1,5 ton larver dagligt. Det er en produktion, som kan ende med at få samme erhvervsmæssige-betydning for lokalområdet, som Danfoss har fået på Als. Det mener Jacob Mogensen, der er manager hos Agro Business Park i Tjele ved Viborg og derudover repræsenterer Dansk Insektnetværk.

Den sorte soldaterflue lægger sine æg i et materiale, der minder om bølgepap. Hver flue lægger mellem 700 og 900 æg. Foto: Thais Goulart/Enorm

Larver i tonsvis - Det er ret unikt, hvad Enorm har gang i. Der er stor interesse omkring produktion af insekter i Danmark og der er måske 20-25 forskellige forsøgsproduktioner rundt omkring i landet, men Enorm er de eneste, der taler i ton. Alle andre taler i kilo, siger han og peger på vigtigheden i at komme først: - Der er mange spændende perspektiver i produktion af insekter, og der er et stort nærmest umætteligt marked for insekter som alternativ protein-kilde til både dyr og mennesker. Lige nu gælder det om at komme først, og dem, der får en stor-skala produktion op at køre, har et stort potentiale, siger formanden for Dansk Insektnetværk, der er et netværk for fødevarevirksomheder og foderstoffer, biogas-anlæg og forhandlere og andre inden for insektbaserede produkter. En nye undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at 72 procent af forsyningsvirksomhederne herhjemme brænder biologisk affald af, som ville kunne bruges som foder til larver i en produktionsvirksomhed som Enorm og dermed gøre affald til vigtigt protein- og fedtrig ernæring.

En larve vil veje omkring 200 mg, når den høstes. I sommeren 2019 forventer Enorm på daglig basis at kunne producere 1,5 ton larver. På årsbasis vil det give 160 ton proteinmel, 28 ton fedt og 245 ton gødning samt et forbrug på 3200 ton foder. Herefter skal produktionen øges, så der i 2021 kan produceres 30 ton larver om dagen. Foto: Michael Svenningsen

Dyrere end oksemørbrad - Du får ikke et projekt, der er mere rigtigt. Det, at vi med larverne kan recirkulere nogle affaldsprodukter, som vi kan lave en ekstra gang protein på, har stor betydning. Fødevaremangel er én ting, men det, som vi virkelig kommer til at mangle, er foder til dyrene, lyder det fra Jacob Mogensen. Hos Enorm Biofactory vil den primære afsætning da også blive til dyrefoder. I første omgang leveres fiskefoder, men folkene bag Enorm venter, at der snart kommer en lovændring, som gør det muligt også at levere foder til fjerkræ og svin. At den oprindelige stifter af virksomheden, Lasse Hinrichsen, har indgået et kompagniskab med erhvervsmand Carsten Lind Pedersen, der har erfaring med både svineproduktion og foderstof-virksomhed, og som er villig til at investere stort i projektet, er ifølge Jacob Mogensen en genistreg. - Insektmel koster i dag 400 kroner pr. kilo. Det er dyrere end oksemørbrad, så derfor er det helt rigtigt set, at produktionen skal skaleres op, så omkostningerne kan komme ned, lyder det fra Jacob Mogensen.

DI: Ikke for sjov Hos Dansk Industri ser man også store muligheder i Enorm Biofactorys satsning på at producere larver i tonsvis: - Det her er ikke for sjov, og det er vigtigt, at nogen bringer insektproduktionen op i en større industriel skala, og det gør Enorm, siger Leif Nielsen, der er branchedirektør i DI Fødevarer. Han mener ikke, der er grundlag for at tale om et nyt Danfoss, men virksomheden er spændende og kan blive en vigtig lokal virksomhed med en god historie. Og den ekspertise, som bygges op i en gammel kyllingefarm i Hvirring, kan godt ende med at blive grundlaget for en eksportsucces, når først den voksende middelklasse i Indien og Kina vil have protein på middagsbordet: - Med den eksportise og teknik, der udvikles, er det ikke utænkeligt, at virksomheden kommer til at udvide til andre lande, siger DI-branchechefen. Ejerne af Enorm Biofactory har da heller ikke set grænserne for vækst endnu. Tegningerne til, hvordan produktionen kan udvides til 100 ton om dagen er allerede lavet, oplyser de.