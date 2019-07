Argentina er Sydamerikas rutsjebane

Argentina er fantastik. G20-medlem og geografisk verdens ottendestørste land. Sneklædte bjerge i Andesregionen mod vest, subtropiske områder i nord, udstrakte landbrugsområder i midten og frysende kolde områder i Ildlandet mod syd med søløver, som jeg så og lugtede under et nyligt besøg. Og så Buenos Aires, hvor man spørger sig selv, om man i virkeligheden er på en gade i Paris, Barcelona eller Rom. Landets indbyggere elsker at spise grillmad med familien, gode bøffer på restaurant, drikke kaffe på cafeer og nyder et stor udvalg af teatre og en enormt antal boghandlere. Fodbold er et helt særligt kapitel. Men Argentina har også noget, der ligner en verdensrekord i økonomiske op- og nedture.

Da præsident Macri i december 2015 overtog ledelsen af Argentina, begyndte en proces med at lede landet ud af en selvvalgt politisk og økonomisk isolation, bekæmpe korruption, samt bringe balance i Argentinas økonomi. Valutaen blev sat fri, investeringerne, og arbejdspladserne begyndte at komme, og korruptionen faldt. Det sidste ved en moralsk styrkelse og konkrete tiltag.

Normalt cykler jeg på arbejde, men en dag kørte jeg i bil. Selvfølgelig sad jeg fast i den tætte morgentrafik, og så jeg fik også en parkeringsbøde. Den positive oplevelse var, at jeg fik 50 pct. i rabat ved at betale bøden online og ikke gøre indsigelser - mindre bureaukrati og ingen korruptionsfristelser. Men reformerne kom for langsomt. De internationale rammebetingelser ændrede sig i 2018. Gældsudfordringen, inflationen, renten og fattigdommen voksede, alt imens den argentinske peso, investeringerne og kreditvurderingerne faldt. Og oven i det fik man en elendig høst efter en udstrakt tørke. Det var derfor et Argentina midt i en stor reformproces og med økonomiske genvordigheder, som dronningen og kronprinsen sammen med 30 danske virksomheder besøgte i marts i år. De blev modtaget af en regering og argentinske virksomheder, som ser op til den danske samfundsmodel. Ud over de styrkede direkte kontakter imellem virksomhederne ligger der nu konkrete aftaler om, at Danmark og Argentina skal samarbejde om energieffektivitet, forvaltning af vandressourcer, vedvarende energi og patentrettigheder. Der er efter statsbesøget ekstra muligheder for at underbygge konkrete virksomheders arbejde. Argentinas statssekretær for infrastruktur og vand ventes at besøge Danmark til august, og i oktober holder ambassaden i Buenos Aires sammen med danske virksomheder og de øvrige nordiske lande et event om Verdensmålene - de såkaldte SDG'er, hvor danske virksomheder har stor ekspertise og kan bidrage til en bæredygtig udvikling i Argentina. Det dansk-argentinske forhold får også yderligere energi, når en dansk vækstrådgiver om få dage starter sit arbejde på ambassaden.

Men hvordan går det så lige nu med Argentinas økonomi? Det korte svar er bedre, men ikke godt. IMF er tilfreds. Væksten er på vej tilbage, handelsbalancen er for første gang i lang tid i overskud, og der er udsigt til balance på de offentlige finanser. Inflationen ser endelig ud til at lægge sig under tre procent per måned, og dollarkursen er stabiliseret. Men samtidig kan det mærkes, at over 30 procent af argentinerne nu er fattige, og at subsidierne på elektricitet, gas og transport er blevet reduceret. For mange borgere er det forringelser, som er vanskelige at acceptere, selvom f.eks. min kones daglige metrotur til arbejde på et lokalt hospital kun koster omkring tre kroner, og den gennemsnitlige argentiner kun betaler 85 pct. af produktionsprisen for sin elektricitet.

Utilfredsheden med den økonomiske udvikling kan mærkes og kommer til at spille en afgørende rolle i præsidentvalget dette efterår. Kreditvurderingsfirmaet Moody's har i lyset af usikkerheden omkring valget nedvurderet Argentina. Det bliver meget spændende, om reformtempoet i 2020 bliver sat op, om en opbremsning er på vej, eller om Argentina vil vende sig indad og sætte kursen mod tidligere tiders store statslige indblanding.