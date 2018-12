100 procent i rente: Dyre lån mellem private stormer frem hos ny lånetjeneste

Der stilles ingen krav om kreditvurdering på siden, og de, der står i RKI eller er udelukket fra at låne fra bankerne, får dermed en ny mulighed for at låne penge. En mulighed, som flere og flere tager imod.

Primutu.dk faciliterer låneaftaler mellem låntagere og långivere. Der kræves ikke nogen kreditvurdering på siden, og det er alene op til långiver at sætte renteniveauet, ligesom sidens indehaver heller ikke blander sig i inddrivelsen af pengene. Virksomheden tjener penge ved at sælge låntagerne pakker til 19, 29 og 39 kroner, som de skal bruge for at kunne byde på de forskellige lån. Flere långivere går igen og udbyder mange lån til små beløb. På samme måde optræder flere af låntagerne også flere gange i vurderinger af forskellige långivere. Særligt i de seneste måneder har der været stor aktivitet på Primutu.dk. Avisen Danmark foretog en optælling af sidens lån fra klokken 10 den 12. december og en uge tilbage i tid. I den periode blev der ifølge hjemmesidens opslagstavle med lån ydet 183 lån, hvoraf 160 af dem var til 100 procent i rente. Siden avisen Danmark konfronterede hjemmesidens ejer, Peter Price, med optællingen og de høje renter, er der nu kommet flere lån med mellem 40 og 60 procent i rente.

- Uhyrlig høj rente

Men det er ikke kun på Primutus hjemmeside, uregulerede lånemarkeder vokser frem. På Facebook er der lavet flere sider som eksempelvis "RKI lån - lån penge af private" og "Lån Penge Af Private". Siderne faciliterer lukkede Facebook grupper, hvor private kan låne penge af hinanden.

I Forbrugerrådet Tænk er seniorøkonom Morten Bruun Pedersen bekymret over udviklingen. Han mener, det er problematisk, at hjemmesider som Primutu systematisk faciliterer lån mellem private til 100 procent i rente.

- Det her, det er vildt. 100 procent i rente, det er en uhyrlig høj rente. Mange har ikke pengene og tager et nyt lån for at betale det gamle tilbage. Det kan godt være, mange af lånene er små beløb. Men hvis låntagerne ikke har 1000 kroner eller en mulighed for at skaffe det ved andet end at betale det dobbelte, er det nogle, som er ude i tovene, og som ikke har råd til at tage sådan et lån. Vi er derude, hvor en dråbe kan få bægeret til at flyde over, siger han.

Bekymringen deles af Kim Valentin fra Finanshuset i Fredensborg. Han er en af landets førende eksperter i privatøkonomi og fraråder på det kraftigste lån med høje renter, uanset om det er kviklån eller lån fra private på Facebook eller gennem sider som Primutu.

- Det er noget af det dummeste, man kan gøre, at optage den slags lån. Jeg bryder mig ikke om, at tendensen går den forkerte vej, hvor der laves nye muligheder for de mennesker, der har så meget gæld, de ikke kan optage lån andre steder, siger han.