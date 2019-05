Små virksomheder kan få bestyrelsesformand på prøve

Fynsk Erhverv tilbyder et forløb til virksomheder med minimum fem ansatte, som ønsker sparring for at nå deres mål.

Som ejer af en mindre virksomhed kan det være en udfordring at finde ud af, hvordan man når sine mål vedrørende vækst i antal medarbejdere eller omsætning. Derfor har Fynsk Erhverv oprettet tilbuddet Next Level for virksomheder med minimum fem ansatte. Et forløb, som Karina Bjerregaard, indehaver af Hestenge Consult i Kelstrupskov, er i fuld gang med og meget begejstret for.

- Next Level udspringer af mentortanken. Ejerleder står typisk alene med beslutninger, også på strategisk niveau. Vi tilbyder sparring med erhvervsledere, som ved, hvad de snakker om, i stedet for at sparre med konen, kæresten eller vennerne, siger Lolle Schierff, som er udviklingschef hos Fynsk Erhverv.

Målgruppen for Next Level er virksomheder, som har et klart defineret vækstmål. Det kan være i forhold til antal medarbejdere, omsætning eller lancering af et nyt produkt.

- Hvis vi har en virksomhed, som skal ind på et nyt marked, så finder jeg en business advisor (rådgiver red.), som har prøvet noget lignende. Som har gjort sig nogle erfaringer og begået nogle fejl, andre kan lære af, og som kan stille de rigtige strategiske spørgsmål, fortæller Lolle Schierff.