Skolevalg: Erfarne politikere kan lære af ungdommen

Ungdomspolitikere ved skolevalg på Glamsbjergskolen fik ros af borgmester Søren Steen Andersen for at fatte sig i korthed.

- Det er os, der skal leve med konsekvenserne af den her klimakrise, så det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores generations største udfordring.

- Mange af jer kender mig nok, for jeg har gået i skole her i 7. og 8. klasse. Det er min første paneldebat, fortalte den 15-årige, som fortsatte med at præsentere sin mærkesag:

Den yngste i panelet var 15-årige Svend Emil Fage-Fjord fra Gummerup fra Alternativets Ungdomsnetværk. Med en hvid t-shirt med ordet "klimaoprør" på brystet præsenterede han sig som den første for de 140 elever fra 8. og 9. klasse.

- Jeg har aldrig nogensinde oplevet et panel, som holdt sig inden for det halve af den tid, der var sat af til deres præsentation. I skærer ind til kernen og formulerer jer kort og præcist. Det er der mange, der er ældre, som kunne lære af, roste borgmesteren de fem ungdomspolitikere fra henholdsvis Alternativets Ungdomsnetværk, Radikal Ungdom, Socialdemokratisk Ungdom, Liberal Alliances Ungdom og Venstres Ungdom.

Glamsbjerg: Det kan godt være, at de er unge og forholdsvis uprøvede. Men de fem ungdomspolitikere, der mandag debatterede på Glamsbjergskolen, har kvaliteter, som erfarne politikere kan lære af. Det mener borgmester Søren Steen Andersen (V), som var ordstyrer under debatten på Glamsbjergskolen, der som en af flere skoler i Assens kommune deltog i Skolevalg 2019 den 29. januar.

Skolevalg 2019 er et fiktivt folketingsvalg, hvor elever fra 8., 9. og 10. klasse i tre uger arbejder med politik i skolen. Forløbet afsluttes med en valghandling 31. januar. På nogle skoler bliver der holdt debatter med ungdomspolitikere. I Assens Kommune deltager følgende skoler i Skolevalg 2019: Vissenbjerg Skole, Aarupskolen, Strandmølleskolen, Assensskolen, Glamsbjergskolen, Ebberup Skole og Tallerupskolen. Cirka 80.000 elever fra 800 skoler er tilmeldt Skolevalg 2019, og på 500 skoler afholdes der debatter. Skolevalg 2019 arrangeres af Folketinget og Undervisningsministeriet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Miljø og klima vakte spørgelyst

Eleverne har i nogle uger frem mod debatten arbejdet med skolevalget og de mærkesager, der skulle diskuteres under paneldebatten mandag. Første emne var skole og uddannelse, og debatten fik en lidt sløv start, da samtlige ungdomspolitikerne i panelet var enige om, at folkeskolereformen havde medført alt for lange skoledage. Men da næste emne kom på bordet, klima og miljø, hvor blandt andet forurenende transport indgik i politikernes mærkesager, blev eleverne spørgelyst vakt:

- I snakker om, at I vil have flere elbiler. Men er det ikke rigtigt, at vi skal mindske vores ressourceforbrug? Vi har så mange biler. Vi tager bilen, hvis vi bare skal op at handle, sagde en pige i blå striktrøje.

- Hvorfor snakker I kun om benzin-, diesel- og elbiler? Der er også andre former for brændstof, for eksempel gas, konstaterede en dreng i sort skjorte.

- Skal vi ikke også være bedre til at sortere vores affald? Danmark er et af de dårligste lande til at genanvende de ressourcer, vi har, ville en pige i stribet striktrøje vide.