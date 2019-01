Hærværk mod Vissenbjerg Kirke: Unge hoppede rundt på alteret

- Alterlysene koster vel 400-500 kroner stykket, men havde de ramt alteravlen eller ødelagt en af figurerne, kunne der have kommet en regning på mere end hundrede tusind kroner, siger menighedsrådsformanden.

Det er ikke første gang, at unge mennesker raserer kirkens toilet. Men de har ikke tidligere været inde i selve kirken.

Vissenbjerg: En gruppe teenagedrenge er blevet politianmeldt for at udøve hærværk mod Vissenbjerg Kirke 1. januar. Drengene har delt en video på det sociale medie Snapchat, som viser dem hoppe rundt på kirkens alter og jonglere med alterlys. Desuden har de unge hærværksmænd fyret fyrværkeri og kanonslag af på kirkens toilet, fortæller menighedsrådsformand Hans Peder Christiansen.

Håndteres af politi og SSP

Ifølge Charlotte Nyborg, som er kommunikationsrådgiver hos Fyns Politi, har politiet ikke registreret hærværket som en anmeldelse, men som en hændelse, fordi der ikke er sket nogen skader på Vissenbjerg Kirkes ejendom. Sagen er givet videre til Fyns Politis forebyggelsesafdeling og SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi, red.), fortæller hun.

Jesper Jensen, som er faglig koordinator for SSP i Assens Kommune, bekræfter, at man er i færd med at tage hånd om sagen.

- Vi kender sagen og arbejdede også med den i sidste uge. Så vi ved godt, hvad det drejer sig om, og hvem det drejer sig om, siger Jesper Jensen, som ikke ønsker at udtale sig yderligere.