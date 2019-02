Forsøgt dræbt i Assens: Nu er han selv fængslet

Den 40-årige mand, der for to uger siden blev forsøgt dræbt og stukket ned på åben gade i Assens, er nu selv blevet varetægtsfængslet for at forsøge at stikke en 30-årig mand ned på Østergade i Assens torsdag i sidste uge. En anden mand er også fængslet for overfaldet på den 30-årige mand, mens en tredje gerningsmand fortsat er på fri fod.

Assens: En 40-årig blev udsat for drabsforsøg midt på åben gade i Assens for to uger siden, hvor han blev stukket med en kniv i halsen og på kroppen. Han blev hastet til Odense Univeristetshospital, men allerede næste dag kunne Fyns Politi oplyse, at han var uden for livsfare. Tre unge mænd sidder i øjeblikket varetægtsfængslet for forsøg på manddrab efter overfaldet på den 40-årige mand.

Nu viser det sig, at den 40-årige mand er kommet sig efter drabsforsøget. Han overfaldt nemlig en 30-årig mand på Østergade i Assens torsdag aften i sidste uge. Her forsøgte han at stikke den 30-årige mand ned med en kniv, mens to andre gerningsmænd holdt manden fast. Kniven snittede dog kun offerets jakke, og offeret blev i stedet tildelt flere knytnæveslag.

Anklager Charlotte Ragus bekræfter, at det 40-årige knivoffer er den samme 40-årige mand, der fredag i sidste uge blev varetægtsfængslet i fire uger for at have overfaldet den 30-årige mand.

- Jeg kan bekræfte, at ham, der blev fængslet i fredags, er den samme, som blev stukket ned i forbindelse med den anden sag, der skete for to uger siden.

- Men hvorvidt de to sager har relation til hinanden, kan jeg ikke udtale mig om, siger Charlotte Ragus.

Anklageren fortæller, at det nu er op til politiet at efterforske, om de to sager har andre relationer til hinanden end blot personsammenfaldet - for eksempel motiv.