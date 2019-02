Forslag: En bro mellem Fyn og Als - med vindmøller

Assens borgmester er virkelig trådt i karakter for at forhindre vindmøller i det smukke farvand mellem Helnæs og Als.

Et synspunkt som mange fynboer i både Assens og Faaborg Kommune nok også støtter. Havvindmøller hører naturligt til på det åbne hav og ikke i de indre sunde og bælter, men der er undtagelser som vindmøllerne ved Storebæltsbroen. De

falder på en eller anden måde sammen med den monumentale Storebæltsbro.

Når Faaborgs borgmester er lidt mere tilbageholdende med at gå i brechen sammen med Assens, kan det måske skyldes, at broprojektet mellem Fyn og Als fortsat har stor interesse i Faaborg, men det kunne i virkeligheden blive en ligeså stor fordel for Assens og hele Sydfyn.

I FS fremgår det, at Assens kommune har ofret op til kr. 450.000 på advokat for at forhindre opførelsen af møllerne, men helt ærligt hr. borgmester: Var det ikke bedre at kaste et beløb ind i fælles markedsføring af en bro, hvor de omhandlede vindmøller så kunne indpasses?

Det kunne på sigt vise sig at være en meget bedre løsning end dyre og måske forgæves advokatomkostninger.

Tænk at kunne skære det meste af en time af transporttiden mellem København og Hamburg, og tænk på aflastningen, en bro til Als kunne give på den fynske motorvej.

En sag har altid flere sider, og samarbejde bør være at foretrække frem for stridigheder. Hele Sydfyns fremtid og udvikling kunne virkelig forstærkes i de kommende år med et broprojekt.