Ansvarlig straks fra årsskiftet

Hun havde faktisk selv taget initiativ til, at den skulle samles. For menneskene repræsenterede alle virksomheder, som i 2019 kan bryste sig at have det Social Ansvarlighed-mærke, som Udvikling Assens uddeler. Mærket gives til virksomheder, som gør en ekstra indsats i forhold til uddannelse, integration og medarbejdere, der af den ene eller anden grund ikke kan ansættes i ordinære job.

Hun var - i sin egenskab af at være direktør for Udvikling Assens - midt i en tale ved den traditionelle nytårskur på Saftstationen i Arena Assens, men hun havde intet imod at dele spotlys og opmærksomhed med flokken.

Udvikling Assens har et Social Ansvarlig-mærke til virksomheder, som tager et socialt ansvar, der ligger ud over, hvad lovene foreskriver.Mærkningen gives således til virksomheder, som gør noget ekstra i forhold til uddannelse og at sikre rum og plads til medarbejdere, som af den ene eller anden grund ikke kan ansættes på ordinære vilkår. I 2019 er følgende 36 virksomheder udstyret med et Sociale Ansvar-mærke: Knudsen Bilpleje, Tømrerfirmaet Søren Fisker, Hestenge Consult, Glamsbjerg Fritidscenter, Ørelykkegård, Cabix, Dansk Højtryk, Fyns CNC-drejning, Erhvervsparken TEP, JT EL-PRO, AH Smede & Maskinfabrik, Bruun Bevaring & Restaurering, Arena Assens, PA-Service, Terrariet i Vissenbjerg, Koppenbjerg Emballage, Boe-Therm, JP EL&DATA, Museum Vestfyn, Dansk PE Svejsning, Tommerup Elektronik, Borring Plast, Infowise, BotanIQ Lab by Offer Madsen, Gl. Avernæs Sinatur Hotel & Konference, Jens Kristensen El-Anlæg, Vestfyns Tømrerforretning, Assens Murer- og Entreprenørforretning, Lebæk Tømrer- og Snedkerfirma, Myllerup Entreprenør, REMA 1000 (i Assens), Assens Skibsværft, TenCate Advanced Armour DK, Scan, Montana Furniture og Cabinplant. Udvikling Assens har i alt 409 medlemsvirksomheder fordelt rundt i hele Assens Kommune.

Udover borgmester Søren Steen Andersen og Udvikling Assens-direktør Kristine Lawaetz Lyngbo var der også en tredje taler ved nytårskuren. Det var direktør for Fredericia Teater Søren Møller, der fortalte om, hvordan teatret på 10 år har udviklet sig til at være internationalt kendt. Foto: Kim Rune

Prisværdigt

Social Ansvarlig-mærket blev første gang givet i starten af 2018, og i år er der 36 virksomheder i Assens Kommune har fået mærket, der gælder hele året.

- Mange andre virksomheder gør også noget, men de her gør noget ekstra. Det er ikke altid den nemmeste vej, men det er meget prisværdigt.

- Det er til gavn for både den enkelte medarbejder, for virksomheden og for vores samfund som helhed, at virksomheder på denne måde giver flere mulighed for at være del arbejdsmarkedet, sagde Kristine Lawaetz Lyngbo, inden hun afviste, at virksomhederne kunne spekulere i disse medarbejdere som billig arbejdskraft.

- Men sådan er det jo overhovedet ikke. Den sociale ansvarlighed er en ressourcekrævende opgave i form af tid og justeringer på arbejdspladsen, og det kan i den grad være en usikker aktive at investere i. Men I gør det. Og I gør det med et smil, roste hun, inden hun slap de 250 deltagere fri til snak over buffetten.