AARUP: En hvid Audi 80 med en blot 16-årig chauffør bag rattet kørte fredag ved 22.20-tiden ind i et brønddæksel på Ladegaard Mark ved Aarup. Det oplyser vagthavende ved Fyns Politi.

Ved påkørslen fik føreren ødelagt både dæksel og bil. Den 16-årige bag rattet er fra Odense NØ,

Udover at være for ung til at forsøge at køre bil, var han også var påvirket af euforiserende stoffer. Han sigtes nu for begge dele.