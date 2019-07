Sommerbutik viser ærøske iværksættere frem

Sommer-pop-op-shop lyder navnet på ny butik på havnen i Marstal, der vil bidrage med at skabe liv i skipperbyen og være et "iværksætter-eventyr", fortæller en af initiativtagerne, Anja Mosen.

Marstal: Der er rullet en rød løber ud foran det røde hus på Pakhusvej 3. Indenfor er Anja Mosen i færd med at betjene nogle kunder, der har set sig lun på nogle af de mange varer på hylderne i det lyse, luftige rum. Her er tøj, sko og puder, krus og genanvendelige kaffefiltre, smykker, honning og økologiske hudplejeprodukter. Det hele mestendels produceret af lokale, ærøske kunsthåndværkere. - Se, hvad vi kan, siger Anja Mosen og smiler. - Man må godt blære sig lidt. Anja Mosen har taget initiativ til at starte butikken, som hun kalder for en sommer-pop-op-shop, og hun er stolt over, at det er lykkes. Dels mener hun, at butikken fremviser det store udvalg af kvalitetsprodukter, som bliver skabt af kunsthåndværkere på Ærø og dermed skaber det, hun kalder et "lille iværksætter-eventyr". Og dels kan butikken bidrage til at skabe mere liv lokalt. - Jeg synes, der har manglet liv her, og turisterne skal ikke komme og sige, at Marstal var en kedelig oplevelse. Det vil jeg ikke have. Så må vi gøre noget.

"På Ærø er der færre omkostninger, så hvis man brænder for iværksætteri, er det lettere her. Det tiltrækker også tilflyttere. Og den historie vil jeg gerne dele med andre." Anja Mosen, indehaver af børnetøjsvirksomheden Louifax

Sommerbutikken ligger på Pakhusvej 3 og har åben til og med uge 32. Foto: rasda

Løfter i flok Med bulder og brag. Sådan beskriver den 37-årige iværksætter Anja Mosen processen med at starte den nye sommerbutik. For lidt over en måned siden gik hun og drømte om at starte en butik over sommeren, og da hun fik øje på det røde hus på Pakhusvej 3, kontaktede hun straks indehaver, Pernille Arends, der driver det nystartede kursuscenter HeadQuarters fra bygningen. - Jeg synes, det var en rigtig god idé, men havde ikke ressourcer til at gøre det alene. Men så kom der nogle initiativrige damer og en snes kunstnere og kunsthåndværkere med ombord på et øjeblik. Vi har løbet stærkt, men vi havde et knald af en åbningsfest, fortæller Pernille Arends. For indehaveren af HeadQuarters er det vigtigt med initiativer som sommer-pop-op-shoppen, men hun gør i samme åndedrag opmærksom på, at der er en række projekter i Marstal - og især en række initiativrige kvinder - der efter hendes mening i fællesskab er med til at løfte stemningen i byen. - Motorfabrikken skaber en enorm dynamik og trækker folk ind uden for øen, Monica på bådværftet har opera- og musikforestillinger og lægger hus til Fyn Rundt. Der er Fru Berg, Havkatten, Sønderrendens Perle, Udsigten, Femmasteren og Det Røde Pakhus. Det er ikke kun os, det er fordi, vi løfter i flok og prøver at få en masse op at stå, så vi har noget at tilbyde i begge ender af øen, siger hun.

De fleste varer på hylderne er kreeret af ærøske iværksættere, men der er også blevet plads til værker og produkter fra udenøs kunstnere og kunsthåndværkere. Foto: rasda

Nærvær og hjerte En af de mange ærøske iværksættere, der har varer på hylderne i sommer pop-op-shoppen er Louise Pasch Motzfeldt. På en anordning ved siden af disken står hendes Mara-lys, der er lavet på økologiske soyabønner og ikke frigiver den damp og partikler, som almindelige stearinlys gør. Louise Pasch Motzfeldt's lys er en hobby og "mest for sjov", men hun er med i sommer-pop-op-shoppen for at være med til at skabe noget liv på havnen i Marstal. - Helt overordnet er jeg med, fordi jeg som ærøbo ønsker at skabe liv. Det er godt for turister, havnen, byen og øen at vi løfter i flok og får noget til at ske. Der er også blevet nogle hyldemeter til overs til kunsthåndværkere, der ikke er fra Ærø, men en del af Anja Mosens iværksætter-netværk. En af dem er Bettina Lehmann. Hun bor i Karup og kan godt genkende ønsket om at skabe liv lokalt fra sin egen bopæl i det midtjyske. - Jeg har selv mit tegneværksted i Karup, og der er jo ikke et stort udvalg af butikker. Jeg kan godt genkende historien med, at man gerne vil skabe liv i et lokalmiljø. Bettina Lehmann laver blæktegninger af dyr i sin virksomhed Draw Doodles Study. Det gør hun fuldtid og sælger de fleste værker online. Men hun kan godt lide de små, intime butikker, der har fokus på kunstværk. - Der er noget nærvær og noget hjerte, som man også forbinder med det at være iværksætter. Og Ærø er jo et fantastisk sted, hvor jeg ellers ikke har mulighed for at vise mine tegninger frem.

- Det er et fedt produkt med kvalitet og en miljøbevidsthed i sig, siger Anja Mosen om de genanvendelige kaffefiltre fra Den 18. Prins og sætter ord på nogle af de kriterier, de udvalge varer skal leve op til. Foto: rasda

Det kan ske på Ærø Det er Anja Mosen, der har udvalgt sortimentet på hylderne, og for hende har det været afgørende, at produkterne har en vis kvalitet og miljøbevidsthed. - I udgangspunktet var det ikke en bagtanke at sælge miljøvenlige ting, men vi er rigtig mange på øen, der tænker i de baner, siger hun. Anja Mosens egne produkter er også at finde på hylderne. Til dagligt lever hun af at lave håndsyet børnetøj af økologisk bomuld i virksomheden Louifax, hun driver fra sit hjem i Ommel. Hendes forretning startede som en sidebeskæftigelse ved siden af et deltidsjob, men siden har hun stødt og sikkert fået luft under vingerne. Måske skyldes det, at hun for fire år siden lagde de jyske storbyer bag sig for at starte en tilværelse på Ærø, hvor der pludselig var bedre tid til at beskæftige sig med sin hobby og siden gøre hobbyen til sit levebrød. - På Ærø er der færre omkostninger, så hvis man brænder for iværksætteri, er det lettere her. Det tiltrækker også tilflyttere. Og den historie vil jeg gerne dele med andre. Og jeg vil gerne give folk mulighed for at sælge de produkter, de har knoklet for, og som de brænder for. Sommer-pop-op-shoppen har åbent til og med uge 32.