Ole L. Jørgensen bliver ny filialdirektør for Rise Flemløse Sparekasses hovedkontor i Rise. Han afløser Thomas Johannes Norrild, der skal være chef for en ny it-enhed.

Store Rise: 1. marts overtager Ole L. Jørgensen jobbet som finialdirektør i Rise Flemløse Sparekasse efter Thomas Johannes Norrild.

Ole L. Jørgensen har været ansat i sparekassen i 12 år, hvor han har beskæftiget sig med både privat- og erhvervskunder, fremgår det er en pressemeddelelse, som banken har sendt til avisen.

"Jeg er således meget tilfreds med og glad for, at Ole har sagt ja til at påtage sig opgaven, og jeg er sikker på, at Ole og hans team vil fortsætte den gode udvikling, som afdelingen i Rise er inde i," udtaler sparekassedirektør Bjarne V. Nielsen i pressemeddelelsen.

Afgående filialdirektør Thomas Johannes Norrild bliver chef for en nyoprettet enhed, der skal arbejde med forretningsudvikling, it og markedsføring. Enheden skal sikre, at sparekassen også fremadrettet har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at optimere og implementere nye produkter samt sikre, at sparekassens kunder får gavn af de nye muligheder, der viser sig på det digitale område. Thomas Johannes Norrild har siden 2016 været filialdirektør i sparekassens hovedkontor i Rise./ANBI