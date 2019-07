Havari på el-færgen: Usikkert om motorafbrænding forsinker sejlplan

Motorerne, der driver Ellens bovpropeller har siden foråret skabt alvorlige forhindringe for el-færgen. Og nu er den gal igen, efter den ene af de to motorer tirsdag brændte sammen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Den ene af el-færgen Ellens bovpropeller er brændt sammen og har sat øvelsessejladserne på stand-by. Færgedirketør Keld Møller tør ikke love, at planen om at indsætte færgen 15. august kommer til at holde.

Søby: Det er måske nok for meget at kalde det for en skelsættende begivenhed, men om ikke andet kan man notere sig, at el-færgen Ellen forleden blev ramt af sit første havari, siden den officielt blev Ærø Kommunes ejendom. Torsdag eftermiddag meddelte Ærø Kommune via en pressemeddelelse, at fremdriftssystemet i styrbordsside under en prøvesejlads tirsdag 9. juli satte ud, og at man derfor i onsdags besluttede at indstille alle planlagte træningssejladser med Ellen. - Det er den ene af færgens to thrustere (bovpropeller, red.), der er brændt sammen. Altså en af de motorer, som der brændte to af i foråret, forklarer færgedirektør Keld Møller. Han forklarer, at havariet skete tirsdag under en øvelsessejlads, hvor man var sejlet til Fynshav for at træne bakning ind til færgelejet. Og da man så næsten er i havn i Søby igen, står motoren af. - Nu handler det om at finde ud af, om det er motoren, den er gal med, eller om fejlen ligger et andet sted i systemet. Nu har vi først og fremmest fået lavet et tjek på den motor, der endnu er liv i, og den fejler ikke noget. I begyndelsen af næste uge får vi så besøg af teknikere fra Danfoss, der har lavet motoren, og formodentlig også fra batteriproducenten Leclanché, fortæller Keld Møller. At den franske batteriproducent også bliver taget i ed skyldes, at da motoren stod af, koblede en række af Ellens batteristrenge også ud. - Så vi skal have afklaret, om det var det rigtige, der koblede ud, eller om andet skulle være faldet ud, før batteristrengene gjorde. Dem, der har lavet hele systemet, skal med andre ord i gennem det hele. Det er ikke noget, vi selv kan gøre, for det ER ikke lige så enkelt, som hvis en dieselmotor satte ud, forklarer Keld Møller.

Ikke helt spildt Det er som nævnt Ellens første havari i den korte tid, hun har været kommunens ejendom, men Keld Møller regner ikke med, det vil kaste en ekstraregning af sig. - Sådan lidt firkantet betragter vi det her som en garantisag, hvor vi ringer til producenterne og siger: "Hey, nu er det brudt sammen, og vi har ikke engang været ude at sejle ordentligt med skibet". Så er det jo op til producenterne at komme med en plan, hvor de kommer og kigger på det og finder ud af, hvor lang tid de skal bruge på at undersøge det, hvad skal der ændres og hvor lang tid skal de bruge på skaffe en ny motor. Efter det skal vi så have den godkendt af Søfartstyrelsen og klasse, og efter det kan vi så genoptage sejladserne, forklarer Keld Møller. Det lyder som en længere proces. Kan I overhovedet overholde planen om at sætte Ellen ind på ruten 15. august? - Jeg får først de her tidsplaner i næste uge, og derfor tør jeg ikke sige præcis, hvor længe tingene kommer til at tage. På papiret er det jo at finde ud af, hvad der var galt med motoren og så finde en ny. Men der skal laves en ordentlig plan for det. Men kommer datoen 15. august stadig til at holde? - Aaarh, den nærmer sig med hurtige skridt, det vil jeg gerne indrømme. Men det skal også siges, at alle dagene siden sammenbruddet i motoren ikke har været spildte. Vi foretog alle brandmanøvrer, som vi kunne lave i havnen over et par dage, så reelt har vi her fredag "kun" mistet to sejldage. Kommer de med en motor allerede på tirsdag, har vi selvfølgelig mistet fire-fem dage, men skal vi vente en uge på reservedele, må vi justere i tidsplanen, det er klart.