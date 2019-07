Færgeaflysninger: Vand i tanken skyld i Skjoldnæs havari

En defekt svejsning var skyld i, at M/F Skjoldnæs søndag mistede manøvreevnen, påsejlede et skib i Faaborg Havn og efterfølgende måtte humpe til Søby for at komme i dok.

Tabet af manøvreevnen resulterede i, at Skjoldnæs i Faaborg Havn havde en mindre påsejling af et supplyskib, der lå i havnen.

- Skjoldnæs har kun en dagtank og en bunkertank, så man havde heller ikke mulighed for at slå over på en anden tank, da det gik galt.

- Der kunne de konstatere, at de havde mistet manøvreevnen over skibet, fordi man ikke havde fuld kraft på motoren. Der var kommet vandperler ind i brændstofsystemet, men heldigvis døde motoren ikke, og man kunne sejle hjem på den kraft, man havde, men den gav slet ikke, det den skulle, fortæller Ole Jensen.

Søby: Søndag eftermiddag blev færgedriften i den vestlige ende af Ærø atter ramt af et uheld, der betød, at alle afgange til og fra Søby med M/F Skjoldnæs måtte aflyses resten af dagen og mandagen med.

Ubelejligt tidspunkt

Kort efter man kom ind i Søby søndag eftermiddag, blev fejlen fundet, og så måtte Skjoldnæs sætte kurs mod dokken ved Søby Værft.

- Tanken er renset og hullet er lokaliseret, så nu laver vi en midlertidig reparation af skaden, og så må den få den helt store omgang til foråret, hvor den skal i dok, siger Ole Jensen.

Han medgiver, at havariet næsten ikke kunne have ramt på et mere ubelejligt tidspunkt.

- Alle er jo ferieramt. Det er lige fra Søfartstyrelsen til klassen og så også ovre på Søby Værft, hvor vi her til eftermiddag skal have færgen ind i dokken. Og så kunne jeg jo se, at der holdt flere cyklister og biler i båsene, som skulle have været med. Det er selvfølgelig brandærgerligt for alle, men den kan altså ikke sejle på vand. Færgen er 40 år gammel, og de her ting sker desværre, når man har med så gammel tonage at gøre, fortæller Ole Jensen.

Hvis alt går vel, regner Ole Jensen med at reparationen er færdig i løbet af mandag eftermiddag, og at færgen atter er i aktion igen tirsdag morgen.