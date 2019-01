20.000 kroner i underskudsgaranti til Ærø Dog Days Vintertid

Ærø: I februar afholdes Ærø Dog Days Vintertid i Ærøskøbing, og det har fået kultur- og socialudvalget til at beslutte, at arrangementet skal have 20.000 kroner i underskudsgaranti fra den kommunale kulturpulje.

Ærø Dog Days Vintertid, som finder sted den 16. februar, er en pandant til Ærø Dog Days, som er en sommerfestival i Ærøskøbing, og ideen med en vinterudgave er, at skabe lidt liv på øen i de mørke vintermåneder.

Programmet omfatter blandt andet koncert med Alberte Winding, kunstudstilling med Jens Ostenfeldt, skattejagt og højtlæsning for børn med Katrine Sindal og Louise Kiær, fællessang med Kristian Humaidan og Karsten Hermansen og dans med dj Rosa Lux. Det hele foregår i Landbogaarden.

Arrangør Jacob Fuglsang Mikkelsen havde søgt om et tilskud på 30.000 kroner, men ender altså med at få en underskudsgaranti på 20.000 kroner.