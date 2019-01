Nyindkøbt båd: Vi har ingen planer med den lige nu.

Svendborg-virksomheden Tonny Madsen har gang i sin få år gamle havne-afdeling og styrker sin flåde med et brugt fartøj fra Norge.

- Jeg er ved at banke pæle i. Ring lidt senere, så kan vi snakke ...

Projektleder Stephan Skytte Jørgensen fra Svendborg-virksomheden TM Havn har gang i noget. Sammen med tre kolleger udgør han den faste stab i den maritime afdeling i entreprenørvirksomheden Tonny Madsen A/S i Svendborg. Når der er behov for særlig ekspertise eller flere folk, kan TM Havn forstærkes med mandskab fra moder-firmaet.

Stephan Skytte Jørgensen har selv mange års praktisk erfaring i havnebygge-arbejde og uddybning, bl. a. fra faderens ophørte virksomhed, J. Skytte Jørgensen i Svendborg.

TM Havn blev etableret i 2014. Efter en lidt stille start, er der nu fuld gang i virksomheden.

I disse uger og forventet omkring et par måneder frem bygger TM Havn fx ny bådebro i Vindeby på Tåsinge. Den gamle bro havde kendt sine bedste dage. Det stod dramatisk frem, da dele af den i foråret knækkede, og to mennesker faldt i vandet.

Også et par private havne på Langeland optræder i TM Havns ordrebog for foråret. I Spodsbjerg trænger bådebroer til fornyelse, og i Lohals skal der arbejdes med spuns som opfølgning på et større projekt i 2017.

TM Havn råder over graveflåden Kris, tre mindre flåder samt arbejds- og bugserfartøjet Chelone. Desuden kan afdelingen trække på uddybningsfartøjet Sandholm af Svendborg fra det Tonny Madsen-ejede Flitntholm Sten & Grus i Odense.

Nyeste fartøj i TM-flåden er en brugt lodsbåd fra Ålesund i det nordlige Norge. Det norskbyggede fartøj Vestfjord fra rederiet Buksér & Bergning er godt tyve år gammelt og solgt for et auktionsbud på omkring trekvart mio. kroner.

Båden, der ligger oplagt i Svendborg, er 17 meter lang og udstyret med kahytter. Maskineriet er to styk MTU-diesel på hver 830 hk. Skroget er af aluminium.

- Vi har ingen planer med den lige nu. Måske noget ved Femern eller noget med vindmøller, lyder det fra Stephan Skytte Jørgensen.