Lyøs bådebygger: Klassisk træjolle i en verden af plast

- Jeg ville måske helst have stået inde i en af de store haller, så jollen kunne danne en kontrast til alle plast-bådene, siger Jan Vogt, der alene driver det kun godt et år gamle bådebyggeri Bootsjan.

Kunst-teak fra Walsted

Apropos klassisk bådhåndværk i træ. Det har i mange år været varemærket for Walsteds Baadeværft på Thurø.

På den baggrund måtte Søsiden også gnide sig en ekstra gang i øjnene ved synet af kundedisken på Walsteds stand. Den er udført af - syntetisk træ!

Det kræver en forklaring fra værftets driftschef, Henning Bøgh:

- Lad mig først understrege, at vi stadig kan lave alt det træ, vi er kendt for. Men rigtig teak er efterhånden blevet så dyrt, at vi ligesom andre værfter må kikke os om efter alternativer, som kunderne kan betale. Her har vi fundet Nuteak. Det koster omkring den halve pris af et tilsvarende teakdæk, siger Henning Bøgh.

Til klassiske både af træ anbefaler værftet fortsat rigtig teak.

- Men til en dæk-udskiftning på fx en Hallberg Rassy, synes vi, at et dæk af kunst-teak er et gangbart alternativ. På en 31 fods båd kan kunden spare omkring 125.000 kr, siger Henning Bøgh.