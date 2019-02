Fra Ærø til Norge: Rød klumpfisk til 20 mio. kr.

Skibskonstruktørens svar på klumpfisken ...

Nogen skønhedspris scorer det næppe, det postkasserøde fartøj langs kaj ved Søby Værft.

Den lille hæktrawler med navnet Boie og hjemmehørende i Stavanger er den sidste i en serie på tre leveret fra værftet på Ærø.

Den første, den grønne Galant af Kristiansand, afsejlede før jul. Nummer to, den blå Bratt­holm af Mandal er tæt på afsejling.

Når den røde Boie er test-sejlet i farvandet ud for Ærø, får den fiskegrej om bord i Hanstholm og sejler mod sit hjemlige, norske farvand midt i denne måned. Det oplyser værftets direktør Roar Falkenberg til Koøjet.

- Vi har lært meget under bygning af disse fartøjer, og vi er klar til at levere flere. Vi har allerede mange forespørgsler, siger Roar Falkenberg, der også ser nybygningerne som et norsk udstillingsvindue.

En kutter af denne nyudviklede type med polsk-bygget skrog ligger i prisklassen over 20 mio kroner afhængig af, hvilket fiskegrej den udstyres med.

De 15 meter lange fartøjer skal fange rejer og torsk kystnært eller havgående. Lasteevnen er omkring 100 tons. Trækkraften til den to diameter store propel er en 600 hk Cummins diesel.

Næste store aflevering fra Søby Værft er batteri-færgen Ellen.

- Det har været en lang, dyr og spændende sag, men nu ser vi også frem til at få den afsluttet, lyder det fra Roar Falkenberg.

På færgefronten har værftet yderligere 11 enheder i forårets ordrebog. En del af dem kommer fra en to-årig kontrakt indgået i december med Slagelse og Kalundborg kommuner om at vedligeholde deres øfærger.

Også Svendborg-rederiet M. H. Simonsen bidrager til beskæftigelsen på værftet. Kemikalietankeren Oraholm har lige været i Søby, og Oraness dokker i øjeblikket.

Værftet har omkring 150 mand i gang, heraf er de 75 egne ansatte og de øvrige i bl. a. de lokale Nautic Wood og Søby Skibselektro.

Søby Værft har i øvrigt for nylig gen-indsourcet sin malerafdeling med ni ansatte.