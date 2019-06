Den 100-åriges kærlige tilnavn: Lyn Anden

Marstal-rederiet Erik B. Kromanns nybygning fra 1919 har haft en lang og broget tilværelse på verdenshavet.

MARSTAL Lyn Anden. Sådan bliver den Marstal-byggede tremaster fantasifuldt kaldt i sejlskibskredse. - Den er jo et tidligere fragtskib, så hun er ikke blandt de hurtigste, forklarer skipper Toke Aagard, Svendborg om den kærlige bogstavleg med skonnertens rigtige navn, Marilyn Anne. At tilnavnet ikke opfattes som mobning, vidner en påklæbet figur ved siden af navnebrættet om. Tegningen viser et lyn malet på en and i fuld fart. Den velpassede skonnert fra Struer bærer en lang og broget historie. I denne måned er det 100 år siden den som Frem blev leveret fra Erik Eriksens værft til den lokale redder med det gode Marstal-navn Erik B. Kromann. Nutidens Erik B. Kromann, leder af Marstal Søfartsmuseum, fortæller: - Da Frem overgik fra rederiet Falken til Det Danske Sejlskibsrederi - begge med min farfar som forretningsfører - var A. P. Møller med i ejerkredsen. Oprindelig var Frem kontraheret af A/S Falken ved Albert Rasmussen, Svendborg. Det var et omfangsrigt krigsspekulationsrederi, der krakelerede efter krigen og Rasmussen måtte i en ruf forhale til udlandet. Derefter blev min farfar forretningsfører for de et par og tyve skibe, som rederiet omfattede, siger Erik B. Kromann.

Fakta Marilyn Anne af Struer er en tremast-slettopskonnert leveret fra værftet på Eriksens Plads i Marstal i 1919.



Den jagtbyggede skonnert uden motor blev leveret til rederiet Kromann. Den fik navnet Frem og gik ind i New Foundlands-farten.



I 1932 fik skonnerten indlagt sin første motor, en to-cylindret 111 hk Tuxham glødehovedmaskine.



Siden 1985 har Marilyn Anne været drevet af Struer, Holstebro og Herning Kommuner som en sejlende skole. I de første år også af Ringkøbing Amtskommune. Foreningen Marilyn Annes Venner har bl. a. til formål at udbrede kendskabet til skonnerten.



Længde: 29,2 m + 9 m bovspryd. Bredde: 7,60 m Dybgang: ca. 2,70 m. Mastehøjde fra vandlinje 25,5 m.



Fremdrift: 479 kvm. sejl og en 256 hk Scania-diesel.



Besætning: Fire mand og op til 16 elever. Ved dagssejlads op til 36 passagerer. Skipper: Toke Aagaard, Svendborg.



Marilyn Anne vil deltage i årets Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe i slutningen af juli. sosn

Lyn Anden kaldes Marilyn Anne blandt sejlskibssøfolk. Det kærligt mente tilnavn har udløst denne figur ved skibssidens navnebræt. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Fest i Marstal og Struer Skonnertens runde fødselsdag blev markeret med et festligt Marstal-anløb torsdag-fredag i denne uge og med afsejling i dag. - Struer havde også gerne set os, men de havde forståelse for, at vi valgte at være i Marstal på selve dagen, siger skipper Toke Aagaard, Svendborg. Lørdag den 29. juni er der lagt op til den helt store fest i hjemhavnen Struer. Som en særlig gestus for Marilyn Anne har Limfjordsbyen flyttet sin Havnens Dag og lagt den sammen med skonnertens 100 års festivitas.

Anders Keller er styrmand og skippers afløser. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

13 år uden motor Tilbage til 1919. Marilyn Anne var en typisk nybygning for datiden. Som over 100 andre Marstal-skibe gik den ind i den såkaldte New Foundlands-fart. Redernes forretning var at laste klipfisk fra canadiske New Foundland og Labrador. De tørrede fisk blev losset i Sydeuropa - ikke mindst Portugal - og herfra blev lastet salt til Island og til Canada-kysten. Dampskibene havde på det tidspunkt taget magten på de fleste have, men i klipfisk-farten var der stadig hyrer at hente for marstallernes foretagsomme flåde af skonnerter. Hertil skal også bemærkes, at Marilyn Anne i 13 år sejlede som rent sejlskib med kun fire-fem mands besætning. Først i 1932 blev den udrustet med en glødehovedmotor. Kun få New Foundlands-farere er bevaret. Foruden Marilyn Anne er det fra Det Sydfynske Øhav Bonavista og Fulton. De er alle tre bygget i samme årti.

Marilyn Annes maritime besætning med matros Jonas Kirkeby Probst (tv), skipper Toke Aagaard og styrmand/skipperafløser Anders Keller. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Danmarks største Marilyn Anne er stor. Med sine 134 bruttoregisterton er den Danmarks største, bevarede sejlførende fragtskib af træ. Den nybyggede Marstal-skonnert kom vidt omkring. Foruden New Foundlands-fart sejlede den også på bl. a. Tunis, Marokko og Sydamerika. Skonnerten nåede en snes år med hjemhavnen Marstal på sit karakteristiske, hjerteformede agterspejl. I dens veldokumenterede historie ligger flere beretninger om dramaer tæt på forlis. I 1939 blev den solgt til en kvindelig reder i Sverige. Skonnerten skiftede navn til Vestvåg og gik ind i fragtfart på Kattegat og i Østersøen. I den sidste tid under svensk flag fiskede den sild ved Island.

Marilyn Annes "dåbsattest" fra afslutningen af den store renovering i 1985 hænger over nedgangen til skippers kahyt. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Dannebrog igen Efter små 20 år i Sverige fik skonnerten igen Dannebrog på hækken. Hjemhavnen blev Aalborg, og navnet blev simpelthen forenklet til Vest. Riggen blev også forenklet. Frem til 1968 sejlede den under flere redere som motorskonnert med fragtlaster i indenrigsfart. Næste etape i den nu 100-årige skonnerts liv blev under amerikansk ejerskab. Samtidig skiftede den til det nuværende navn, Marilyn Anne. Ny, påmalet hjemhavn: Los Angeles. Men Marilyn Anne kom aldrig til USA's vestkyst. Den amerikanske ejer Michael Ian Bruce Barts plan var udvendigt at føre den tilbage til det oprindelige udseende og at indrette den til krydstogt. Han løb dog ind i mange besværligheder, bl. a. brand om bord. Projektet løb også tør for penge, og efterhånden lå Marilyn Anne og forfaldt langs kaj i Struer. I 1977 blev renoveringen opgivet. Den amerikanske projektmager rejste hjem, og Marilyn Anne blev sat til salg.

Selvfølgelig er der også marstalgrønt på en 100-årig marstaller. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Reddet af kommuner Et par år efter så Struer Kommune muligheder i at gøre en renovering af skonnerten til et ungdoms-projekt. Marilyn Anne blev købt i 1979, og efter seks år på værftet i Struer og en udgift på 8 mio. kr. blev den gamle marstaller forvandlet til et sejlførende skole- og charterskib, som den kendes i dag. Siden renoveringens afslutning i 1985 har kommunerne i Struer, Holstebro og Herning stået for driften af Marilyn Anne. I de første år også med Ringkøbing Amt som deltager. Efter amtets ophør har de tre kommuner stået alene bag driftsselskabet.

Over skonnertens kaldebogstaver hænger våben-plaketter for de fire oprindelige ejere af Marilyn Anne efter renoveringen - Ringkøbing Amt samt Herning, Holstebro og Struer kommuner. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Marilyn Anne er Danmarks største bevarede sejlskib med en fortid som fragtskib - her langs kaj i Ærøskøbing. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Marilyn Anne med Kronborg om bagbord og alle klude sat. Billedet er fra maj sidste år. Foto: Airborn.dk

I år fører Marilyn Anne denne vimpel på fokkemasten. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Med det karakteristiske, hjerteformede agterspejl er Marilyn Anne en typisk jagtbygget skonnert fra Det Sydfynske Øhav. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Marstal Søfartsmuseums billede med havskildpadderne på dækket viser, at skonnerten kom vidt omkring. Billedet er fundet af museumsleder Erik B. Kromann. Han er barnebarn af og har samme navn som skonnertens forretningsfører for 100 år siden.

Grafiker Bo Bonfils og gravør Arne Kühlmann skabte i 1993 dette særfrimærke med Marilyn Anne som motiv.