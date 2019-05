Amerikanske kvinder gør super-yacht klar til dansk sommertogt

Det velpropriotinerede fartøj strækker sine 52 fod langs kajen ved Walsteds Baadeværft på Thurø. Når et dansk bogstav har sneget sig ind i bådens græske pigenavn, er en del af forklaringen, at Saphædra er tegnet af den danske konstruktør K. Aage Nielsen. Han var født i Faaborg og skabte sig fra sin base i USA et verdensnavn i yachtdesign.

Northern Crown sejler endnu. For at knytte forbindelsen til den aktuelle Walsted-gæst Saphædra, kan det fortælles, at den tilhører ejeren af det amerikanske værft, som Saphædra serviceres på, når det ikke sker på Thurø.

Rundt i Danmark

Søsiden bliver inviteret om bord på Saphædra af bådens besætning, to amerikanske kvinder. Skipper Jamie Enos har adskilt et af cockpittets store spil og rundt på dækket ligger værktøj og demonterede dele, der viser, at en klargøring af de mere omfattende er igang.

- Som du kan se, har vi en del at gøre, men vi nyder at være her, og vi glæder os til at komme ud og sejle i Danmark, siger Jamie Enos.

- Når Walsted blev valgt, var det fordi vi vidste, at de kunne de ting, vi havde brug for og fordi K. Aage Nielsen fik bygget mange af sine både her, forklarer Jamie Enos.