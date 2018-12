Langeland: Luften er frisk og klar, og havet skummer en smule. Inden for den næste time vil to enorme olietankere glide forbi Spodsbjerg, fortsætte op igennem Storebælt og Kattegat for til sidst at runde Skagen og lægge et ø-fyldt og svært navigerbart farvand bag sig.

Olietankerne stikker dybere end 11 meter, så den gældende anbefaling fra IMO, FN's søfartsorganisation, er, at skibene får lods ombord, som kan guide dem sikkert igennem farvandet. Nogle gange retter skibene sig efter anbefalingen, andre gange gør de ikke og prøver lykken med varierende held. De to olietankere spiller sikkert og har købt assistance fra det private lodsfirma Danish Pilot Service.

Lodserne Michael Kjær Emanuelsen og Thomas Strange er blevet kaldt ind på hovedkontoret i Spodsbjerg. Det er egentlig deres fri-uge, men der er stor trafik på vandet, og så træder man jo til, som de siger.

- Vi er et lille firma, og vi er sammen om det her. Derfor hjælper vi gerne, når der er for mange skibe, siger Michael Kjær Emanuelsen. Han er glad for at være ved Danish Pilot Service. Et retræte-job, kalder han det.

Der er dog intet retræte over Danish Pilot Service. Efter nogle turbulente år og et underskud på 2,5 milioner kroner før skat i 2014 kunne Danish Pilot Service glæde sig over et overskud på 5,6 millioner kroner før skat i 2017. Og fremtiden ser spændende og interessant ud, siger direktør Bo Mathiesen.

- For første gang i mange år har vi en velfungerende forretning, og jeg forventer, at vi vil vokse de kommende år, siger han.