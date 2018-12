Jysk-fynske ejendomme lukker året i største bolighandel i 2018

Frasalg: Beboere og lejere i en række ejendomme i byer som Aalborg, Holstebro, Aarhus, Vejle, Kolding, Haderslev, Esbjerg, Odense, Svendborg, Nyborg og på Frederiksberg får nu en nytårshilsen, som gør dem til en del af årets største enkeltstående ejendomshandel i Danmark.

Deres nuværende ejer, Thylander Gruppen, har nemlig kort før juleferien solgt hele porteføljen i selskabet TG Partners III A/S - i alt cirka 116.600 kvadratmeter fordelt på 24 ejendomme med cirka 1400 boliger, 50 erhvervslejemål og knap 1.000 p-pladser til godt og vel 1,5 milliarder kroner.

Køberen er et af Nordens største ejendomsudviklingsselskaber, svenske Heimstaden, som dermed fortsætter sin opkøbsoffensiv i Danmark. Heimstaden har i løbet af 2018 købt ejendomme for 4,2 milliarder kroner i Danmark, herunder et projekt i Horsens med overtagelse i 2019 købt for 108 millioner kroner. Dermed råder selskabet nu over op imod 75 danske ejendomme til en bogført værdi på omkring 15 milliarder kroner, ligesom svenskerne i 2018 er gået ind på det tyske marked med køb af en ejendom i Berlin og hollandske Utrecht.

- Vi er glade for at have erhvervet endnu en stor boligportefølje i Danmark. Denne erhvervelse er i tråd med vores ønske om fortsat at udvide udenfor København og samtidig strømline vores portefølje. Ejendommene, som er i god stand og placeret i både den danske hovedstad og de større regionale byer, giver os en stabil og sikker indkomst, oplyser Magnus Nordholm, vicedirektør i Heimstaden.