Reform er en gave til privathospitalerne

Imod: Er regeringens sundhedsudspil i virkeligheden en forklædt gave til privathospitalerne? Når det offentlige sundhedsvæsen ikke kan overholde udrednings- og behandlingsgarantierne, kan borgerne vælge at lade sig behandle på privathospitaler i stedet. Det er i sig selv fornuftigt nok, for på den måde bruger vi privathospitalerne til det, vi ikke kan nå på de offentlige hospitaler.

Nu vil regeringen kaste de offentlige sundhedsvæsen ud i endnu en strukturreform. Regeringen mener, at reformen vil frigøre en masse penge, som skal finansiere en "nærhedsfond". Men det offentlige sundhedsvæsen har allerede effektiviseret og sparet i ekstrem grad, og når pengene flyttes fra hospitalerne til nærhedsfonden, bliver der endnu mere travlt på hospitalerne.

I sidste ende vil det betyde færre ansatte, og det på et tidspunkt, hvor vi tværtimod har brug for flere ansatte. Det betyder, at det bliver sværere at leve op til behandlingsgarantierne, og så kommer flere til at blive behandlet på privathospitaler. Det koster penge for det offentlige sundhedsvæsen, som dermed vil skulle spare mere på hospitalerne.

Udover de direkte besparelser i finansieringen af "nærhedsfonden" vil selve arbejdet med endnu en strukturreform også fjerne ressourcer fra arbejdet med patienterne, hvilket alt andet lige også må give yderligere problemer med at overholde behandlingsgarantierne. Det giver igen flere behandlinger på privathospitaler med yderligere udhuling af de offentlige sygehuses økonomi.

Hvis regeringens sundhedsudspil gennemføres, vil det altså blive en kæmpe gave til privathospitalerne. Det er måske ikke så overraskende, da store dele af regeringspartierne gerne vil privatisere så meget som muligt. Det kan man så være enig eller uenig i. Jeg er en af dem, der er uenig i at privatisere sundhedsvæsnet. Derfor vil jeg arbejde for at udvikle det offentlige sundhedsvæsen uden at udhule det økonomisk - og uden at udsætte det for en helt unødvendig strukturreform.