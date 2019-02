Tre vine til minde om prins Henrik

Champagne Grande Réserve Brut, André Clouet, Bouzy, Frankrig (12 procent) - Leisnervine.dk: 299 kroner

Det siges, at stilen i Clouets Grande Réserve deler champagnedrikkere i to lejre: Dem der går udenom - og så os andre. Er man i humør til den rene, skarptskårne vin med stor syre og mineralitet, er det ikke her, man finder lykken.

Men en gang imellem har man også bare lyst til at blive strøget med hårene. Det gør denne vin, og den gør det med så stor elegance, at det er svært ikke at blive en lille smule glad.

Bred, næsten svulstig pinot-domineret frugt, en underliggende frugtsødme og en moderat syre gør denne vin meget tilgængelig og let at drikke. Ikke kedelig, for der er god længde på smagen og tilstrækkelig syre til at holde smagen i balance.

Denne champagne har endnu ikke skuffet mig. Fire store stjerner.