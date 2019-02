Skål for Henrik

Han var i stand til at overraske og opmuntre til en glad livsførelse lige til det sidste, prins Henrik. Det kom for eksempel til udtryk, da hans kiste blev båret ud af Christiansborg Slotskirke og kørt væk, mens Livgardens Musikkorps spillede "Prins Henrik Honnørmarch".- Det tror jeg aldrig nogensinde er forekommet i danmarkshistorien, at der bliver spillet en honnørmarch i forbindelse med en bisættelse i kongefamilien, som TV2's politiske kommentator Hans Engell konstaterede .Men prinsen var, som de fleste danskere opdagede, en mand, som søgte glæden i livet, og hans glæde ved mad skulle nogle danskere måske lige vænne sig til; godt nok kom han til Danmark på et tidspunkt, da charterbranchen var i gang med at udvide danskernes gastronomiske horisont, men hjemme i de danske køkkener var ingredienser som foie gras, østers, kanin og artiskok ikke just hverdagskost. I 1974 købte dronningen og prins Henrik Château de Cayx nær Cahors, prinsens hjemegn, og herefter var det danske hof leveringsdygtig i sin egen vin, når der blev officielle middage. Det blev nærmest en folkesport blandt vinskribenter at omtale prinsens vine i knap så pæne vendinger, selvom de mørke malbec-baserede vine efterhånden blev mere tilgængelige.Stadig må jeg erkende, at jeg aldrig blev forelsket i nogen af prinsens vine, heller ikke efter Château de Cayx i 2009 fik en ny økolog, eller efter prinsen i 2015 overlod produktionen til det franske firma Vinovalie. Vinene kræver stadig en forkærlighed for kraftige tanniner og høj syre - eller en del års lagring - for rigtig at kunne påskønnes. Og til priser på omkring 150-180 kroner for den røde Château de Cayx og op til cirka 300 kroner for specialcuvéer som vinen, der hyldede kronprins Frederik i forbindelse med hans 50-års-fødselsdag sidste år, og Cuvée Majesté 2014, der blev produceret i anledning af dronning Margrethes 75-års-fødselsdag i 2015 , findes der bare bedre vine.Derfor springer vi over vinene fra Cayx i dag - dog med et tip til at prøve malbec-druen i en enkel og ren udgave. I Føtex kan du for 60 kroner pr. flaske (hvis du køber to) få en malbec, som aldrig har set et fad. Vinen hedder Pure, er fra argentinske Trapiche og giver et bud på, hvad druen kan, når den præsenteres i en umaskeret udgave. Her er syrlig frugt, som trækker mundvand, men tanninerne i vinen er absolut medgørlige. Det er vin med fokus på frugt og ukompliceret drikbarhed.

Men endnu mere passende er det at åbne en flaske champagne til minde om prins Henrik og hans livsglæde. I sin bog "Enegænger - portræt af en prins" fortæller Stéphanie Surrugue, at prinsen - da han stadig var Henri de Laborde de Monpezat og tredjesekretær ved den franske ambassade i London - altid havde en flaske champagne liggende på køl til sine gæster i lejligheden ved Marble Arch . Og når man vælger en march som musikken, der ledsager ens kiste ud af kirken, er der ingen grund til at skåle i en trist vin.En veldrejet, allround champagne, der aldrig skuffer, er Grande Réserve Brut fra André Clouet i Bouzy. Den fås for 299 kroner hos blandt andre Leisnervine.dk. Clouets champagne er 100 procent pinot noir, og stilen er rund og kødfuld med en behersket syre . Den er derfor lidt nemmere at gå til for dem, der ikke er vilde med syrerige champagner.Og et lille tip: Hvis du er så heldig, at vinterferien går til Sverige, kan du med fordel frekventere det lokale Systembolaget. Her koster Clouets champagne nemlig kun 299 svenske kroner, i skrivende stund svarende til cirka 215 danske kroner. På Systembolaget.se kan du tjekke, om en forretning i nærheden af dit feriested har champagnen hjemme.

Gewürztraminer er som regel også et nogenlunde sikkert valg, hvis man insisterer på at drikke vin til stærkt krydret asiatisk mad. Det har prins Henrik formentlig spist en del af i sit liv. Han levede sine første fem år i Fransk Indokina, det nuværende Vietnam, og han vendte i sin ungdom tilbage til Østen, hvor han blandt andet tog studentereksamen i Hanoi i 1952.

Prinsens madglæde var notorisk, og med fare for at komme på sorte lister hos Anima og diverse veganere kan vi ikke fejre prins Henrik uden en vin til den foie gras, som han også holdt af. Den fede gåse- eller andelever har det godt sammen med en alsacisk gewürztraminer, og den må gerne have fået nogle år på langs, så det værste hvalpefedt er væk, og vinens markante aromaer af litchi og roser er faldet lidt til ro.

Den farlige grønne drik

Da prinsens familie endnu boede i Fransk Indokina, var en anden levemand også på besøg. Og har du lyst til at mindes prinsen med noget stærkere end vin, giver Charles H. Baker anvisning til den enkle måde at nyde et glas absint - som den blev serveret i begyndelsen af 1930'erne.

Den stærke spiritus med udtræk af blandt andet malurt, anis og isop,blev forbudt i Frankrig i 1915, fordi drikken mentes at være skyld i hallucinationer og sindssyge. Skyldneren var ifølge fortalerne for et forbud giftstoffet thujon, som findes i malurt (og i estragon og salvie). Undersøgelser af flasker med absint, som er produceret i begyndelsen af 1900-tallet har imidlertid vist, at mængden af thujon var på et niveau, der gjorde, at man ville dø af alkoholforgiftning, før man havde indtaget tilstrækkeligt med absint til at opleve neurologiske forstyrrelser som tunnelsyn og kramper.

Forbuddet gjorde selvfølgelig ikke absint mindre tiltrækkende som en "farlig" drik, og da Charles H. Baker var på en af sine jordomrejser og gjorde et stop i Saigon, var det intet problem at skaffe den berygtede spiritus. I sin bog "The Gentleman's Companion Volume II - The Exotic Drinking Book" beskriver den drikkeglade amerikaner, hvorledes absint serveres på en bar i Saigon:

I et lille, tyndt glas, næsten samme størrelse og form som et old fashioned-glas, kommer man to stykker is og en sukkerknald. Et mål absint hældes i glasset (absint holder typisk 60-70 procent alkohol, så start forsigtigt, fx med tre centiliter, red.), og derefter fortynder man med iskoldt vand, som får olierne i spiritussen til at farve væsken uklar.

Det bliver næppe en hverdagsting i Danmark at drikke isafkølet absint, men det er sundt at udvide sin horisont - og som prins Henrik konstaterede i et interview med Euroman, er nysgerrighed vigtigt:

- Jeg skal ikke gøre mig umage for at være nysgerrig, og det er jeg glad for, for det er en måde at berige sit liv på. Hvis man ikke er nysgerrig, er man ikke aktør i sit eget liv. Man er passiv i sit liv, og jeg vil gerne være aktiv i mit liv. Få så mange indtryk som muligt.

Skål på det.