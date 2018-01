Frikadeller. Bøf. Lasagne. Pizza. Mulighederne for at parre barbera med mad er mangfoldige, for selvom vinene kan være forskellige i stil, er de gennemgående træk af dyb, mørk bærfrugt, en vis syre og ofte et tydeligt præg af fadlagring garanter for vine, der kan stå op mod en bred række af retter med kød, men også en tallerken pasta med sugo eller ægge-/flødesauce har det godt i selskab med en moderne barbera.Hos undertegnede er pasta alla carbonara en klassiker, der næsten ikke kan serveres for tit. Efter indkøbet af en pastamaskine har glæden ved retten fået et nøk opad, og selvom det er muligt at købe frisk pasta i supermarkeder, må jeg sande, at det ikke kommer i nærheden af den pasta, der er samlet af durumhvede, tipo 00-hvedemel æg et par timer forinden og siden kørt gennem valserne i pastamaskinen. Og det er faktisk ikke svært, hvis du blot tager dig tid til at lave pastaen rigtigt. Til fire personer:200 gram durummel200 gram semolina (tipo 00)4 æg str. M Tag æggene ud af køleskabet i god tid så de kan få stuetemperatur. Vask hænderne grundigt. Bland melet og hæld det ud på køkkenbordet eller et tungt skærebræt. Lav en fordybning i midten af melet, slå æggene ud og hæld dem ned i fordybningen. Brug den ene hånd til at samle æggene let med fingrene og arbejd gradvist melet ind i æggemassen. Tag mel fra indersiden af fordybningen først og arbejd dig ud mod kanten af "krateret". Sørg for at få så meget mel ind i æggemassen, at den ikke flyder ud over hele bordet, når mel-kanten falder sammen. Massen af æg og mel bliver klumpet og klistret. Brug din anden hånd til at skrabe æg og mel af fingrene, som du arbejder med. Når du har en samlet klump, er det tid til at ælte pastaen glat. Det gøres ved først at samle pastaen til en kugle. Læg så håndroden på pastakuglen og stræk den ud, så den bliver aflang. Hvis pastaen hænger fast i bordet, så drys lidt durummel på bordet. Saml den udstrakte pasta til en klump og stræk den ud igen. Fortsæt med at strække pastaen indtil den føles jævn og glat. Regn med at det tager fem-ti minutter. Det kræver kræfter. Når du har en glat pasta, samler du den til en kugle og pakker den ind i madfilm. Nu skal den hvile, gerne i en time, og derefter er den klar til at blive kørt gennem pastamaskinen. Eller rullet ud i hånden med en lang rulle, hvis du er hardcore pasta-ruller.