Ikke altid amarone til jul: Her er et spændende alternativ

Det udtales "sji" med stemt s, og s'et til sidst skal udtales - selvom din fransklærer muligvis har lært dig noget andet: Gigondas. Det ligger cirka 20 kilometer nordøst for Châteauneuf-du-Pape, som er opkaldt efter slottet, der blev bygget til pave Johannes XXII. Og selvom vinene fra Gigondas ikke lider under noget mindreværdskompleks, når priserne skal sættes, har området indiskutabelt ikke samme status, som den noget mere berømte nabo med ruinen af et paveslot. Flaskerne fra Gigondas kan altså ikke rigtig kaldes billige, men kvaliteten af de bedste er til gengæld også på højde med de bedste fra Châteauneuf-du-Pape. Det blev demonstreret, da Louis Barruol, formand for Gigondas-vinbøndernes sammenslutning og en ledestjerne for området med sin vingård Château de Saint Cosme, forleden gæstede Danmark med en smagning af vine fra 28 producenter i Gigondas. Vi er i den sydlige del af Rhône, og grenache er en bærende kraft i vinene her, suppleret af syrah og mourvèdre - i øvrigt ligesom i Châteauneuf-du-Pape. Grenache kan fostre voldsomme vine med hensyn til alkohol og sødme, og tiltagende varme og tørre vækstperioder udfordrer vinbønderne på deres evne til at dyrke druerne, så de kan høstes med tilstrækkelig tannin og syre i behold. Adskillige af vinene på smagningen glimrede imidlertid med en flot balanceret og næsten slank stil.

Landskabet i Gigondas er et resultat af flere hundrede millioner års udvikling - fra et hav dækkede området og aflejrede kalk i massevis, til lagene blev presset op, så vinmarkerne nu ligger i 300-400 meters højde. Foto: Ilka Kramer/Gigondas

Gode til at ramme skiven Gigondas har blot 1220 hektar vinmarker, og jorden, som vinplanterne vokser i, er et sammensurium af sand, sandsten, grus, større sten, ler og kalksten. De ældste elementer blev aflejret, da hav dækkede området, og siden er dele af området blevet presset opad, så bjergmassivet Dentelles de Montmirail når en højde af 730 meter. Det giver Gigondas den fordel i forhold til Châteauneuf-du-Pape, at markerne ligger højere og dermed, i hvert fald i teorien, køligere. Desuden vokser en del af druerne på nord- eller nordvestvendte marker og nogle af dem i delvis skygge af de takkede bjerge. Tanninerne er generelt tydelige i de gode vine - de kan med andre ord godt profitere af at ligge ned et par år, men som det fremgår af smagenoterne til dagens udvalgte flasker, er der også helt unge vine, som smager godt allerede nu. Kalkstenens betydning kan især smages i de vine, som kommer fra højereliggende marker, for eksempel 2016 Tradition fra Domaine La Bouissière, hvor vinplanterne vokser i en blanding af ler og kalksten i 350 meters højde. Vinen har en fin, saltet tone i smagen. Det betyder ikke, at det kun er vinene fra bjergskråningerne, der dur. Også vine fra den fladere del af området, som vokser i jord præget af Mindel-istiden, der for cirka 300.000 år siden efterlod veldrænende sand- og lerjord, gør sig bemærket med uforfærdede tanniner, klar syre og samtidig stor frugt. I det hele taget var smagningen af vine fra de 28 vingårde en demonstration af et område, hvor vinbønderne er gode til at ramme skiven. Foruden de nævnte geologiske og klimamæssige forhold hænger det sandsynligvis sammen med, at vinbønderne i Gigondas har et af de lavest tilladte udbytter i Frankrig på bare 36 hektoliter vin pr. hektar - og i 2017 endte det på 26 hektoliter. Til sammenligning endte Pauillac i Bordeaux (med flere af de største premier grand cru-slotte) på 46,2 hektoliter pr. hektar i 2017.

Kalkstenen dominerer jordbunden i en del af vinmarkerne i Gigondas - som her, hvor de gamle vinplanter er pakket ind i de hvide sten. Foto: Ilka Kramer/Gigondas

Lærerigt at drikke noget andet Hvis du er blevet træt af amarone eller ripasso - eller en af de mange afarter af disse typer vin, hvor der indgår tørrede druer - er det oplagt at prøve en sydfransk flaske til julemaden. Og her springer vi helt over diskussionen om, hvorvidt julemiddagen med fed and, gris med flæskesvær, sød og salt sovs, æbler, ribsgelé, rødkål, brunede kartofler og måske også waldorfsalat overhovedet egner sig til vin. Hvis du insisterer på det bedst mulige match til den fede, søde og syrlige julemad og går med øl eller måske en riesling med sødme, så sørg for et alternativ til dine rødvinsglade gæster. Gigondas kan som nævnt godt følge med Châteauneuf-du-Pape langt hen ad vejen, hvad angår priserne på de dyreste vine, så du skal ikke gøre det i forventning om at kunne spare ret meget. Gør det, fordi det kan være sjovt og lærerigt at prøve noget nyt.