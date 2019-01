Hitparade: Forbered dig på to timers tysk magtdemonstration

En gang om året inviterer VDP (Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter) til smagning af den nyeste årgang hvidvin og rødvin fra en lang række af de bedste tyske vinmarker - det er vinhusenes prestigevine, grosse gewächse eller GG (se faktaboks), som præsenteres i Wiesbaden.

Når man efterhånden har smagt sig gennem 20 vine, melder sig en tørst efter faktisk at kunne drikke en af de vine, der smager godt. Men det går ikke, når man stadig mangler at smage fem gange så mange.

Hjernen skal kunne klare snesevis af vine endnu denne dag, hvor smagningen først slutter klokken 18 - vil man med til den eksklusive smagning af auktionsvine, skal man dog skynde sig, for den begynder allerede klokken 17.

På en dag med syv-otte timers smagning bliver der spyttet meget vin ud. Og tænderne bør plejes forsigtigt de næste dage, hvor effekten af de unge rieslingers syre kan mærkes på tandhalsene.

Men hvis man holder af riesling og det sensuelle spil, der foregår i munden, når vinene er bedst, og syre og sødme flirter med hinanden, leger tagfat og kæmper om at dominere, selvom den ene slet ikke ville kunne undvære den anden - hvis man holder af det spil og bliver ved med at vende tilbage til riesling for at opleve den velgørende tilfredsstillelse i en vin, der kan vække en tørst, som man slet ikke var klar over eksisterede, er det som at plyndre æbletræet i Edens Have at få lov til at sætte sig under de kæmpe lysekroner i Kurhaus Kolonnaden i Wiesbaden og bare lade vinene komme til sig.

I alt omkring 420 vine (en del spätburgundere, men langt de fleste hvide med en overvægt af riesling og et mindretal på weissburgunder, silvaner, grauburgunder, chardonnay og en enkelt på roter traminer) var det muligt at smage over to dage ved den seneste smagning i august, og der er slet ikke plads her til alle de gode rieslinger, jeg smagte.

