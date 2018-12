Her er champagnen, du kan købe med bind for øjnene - fire klassikere til nytår

Fire klassikere klarer tidens tand og skiftende kældermestre - men priserne har fået et nøk opad.

Foruden de mange gode ting der kan siges om duften, smagen og den opløftende virkning af champagne, rummer vinen en fordel frem for almindelig bordvin uden bobler: Non-vintage champagne, altså vinene uden årgang, kan man købe næsten i blinde, når man først har fundet ud af, hvad man kan lide.

Det skyldes, at champagnerne - i modsætning til de fleste andre vine - blandes af flere årgange og, groft sagt, er udsat for så megen manipulation under tilblivelsen, at det er muligt for champagnehusenes kældermestre at ramme tæt på samme stil år efter år.

Det gælder selvfølgelig kun non-vintage, men det er også dem, der er flest af, og dem, der typisk fås til den mest humane pris.

Derfor giver det mening at trække tidligere års anbefalinger af champagner frem igen, omend priserne på vinene er steget, siden de første gang optrådte i disse spalter. Men hold øje med forhandlernes hjemmesider - der er ofte gode tilbud, når vi nærmer os nytår.

Hugues de Coulmet Blanc de Blancs Brut, Pierre Moncuit, Mesnil sur Oger, Champagne, Loegismose.dk: 299 kroner (12 procent) Udtryksfuld næse med blomster, gær og brød foruden lidt brændt tændstik, syrligt og stødt æble og lidt pære. Lille frugtsødme i begyndelsen, og større sødme dukker op i denne ret fyldige vin med ananas og æblesødme og vokset skræl i mundfornemmelsen. En lidt svulstigere vin end de fleste andre i testen med en syre, som ikke slår nogen omkuld. Men den hænger godt sammen og vil fungere både som velkomstdrik og til en kammusling eller en fiskeret med noget sødme. Prisen er steget fra 265 kroner sidste år, og det trækker vurderingen ned på fire stjerner.

Grande Réserve, André Clouet, Bouzy, Champagne, Leisnervine.dk: 299 kroner (12 procent) Lys, let grøngylden med mange, små bobler. Parfumeret, støvet duft med pudderkvast, søde æbler, limeskal, brødskorpe og gær. En pleaser i munden - men ikke kedelig af den grund. Den har pæn fylde, tydelige bobler, lidt brune æbler, nogen sødme og en lille bitterhed. Æblesyren er ikke dominerende, men stor nok til at holde balance i vinen. En delikat vin som nok er designet til at ramme "the sweet spot" på manges smagsløg. Fire stjerner.

Blanc de Blancs, Francois Vallois, Vertus, Champagne, Odense Vinimport: 225 kroner (12 procent) Lys i glasset med små bobler og en lokkende duft af æble, brød, lidt røg og noget salt. Blød og samtidig fyldig i munden med en behersket sødme, lime, græs, mandarin og igen en salt tone og behagelig syre, som trækker mundvand. Tankerne går imod østers - og en slurk mere. 100 procent chardonnay. God vin til prisen. Fire stjerner.