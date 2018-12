På denne tid af året risikerer sagesløse forbrugere at blive konfronteret med begrebet "amarone-dræber" i annoncer og reklameaviser, der forsøger at sælge ripassoer og andre vine lavet med tilskud af tørrede druer som en billigere erstatning for rigtig amarone. Endnu er jeg ikke stødt på begrebet "châteauneuf-dræber" (det ligger også lidt dårligt i munden), men gigondas bliver indimellem kaldt "lillebror" i sammenligning med de berømte châteauneufer. De bedste vine fra Gigondas behøver dog ikke føle sig mindreværdige (det gør de bedste ripassoer i øvrigt heller ikke i forhold til amaroner), og det afspejler priserne på de bedste vine fra Gigondas også.Men er det overhovedet værd at bruge ret mange penge på vin til maden juleaften, der indeholder så mange modstridende smagsindtryk, at ingen vin reelt har en chance for at matche det hele? En teoretisk analyse giver et nej som svar på det spørgsmål, men i praksis forholder det sig anderledes. - Vi taler altid om vin. Vi taler aldrig om mennesker, siger Louis Barruol, indehaver af Château de Saint Cosme og formand for Gigondas-vinbøndernes organisation. Det lyder filosofisk, men Louis Barruol mener det meget lavpraktisk: Selvom vi kan danne os et indtryk af en vin med lugtesansen og smagesansen, er det langtfra det eneste, som har betydning for, hvordan vinen smager os.Det er bevist, at vi har en tendens til at synes bedre om en vin, hvis vi ved, den har været dyr. Vinens farve har også betydning for, hvordan smagen opfattes (en lillasort rødvin giver nogle andre forventninger om smagen, end en gennemsigtig rødvin gør). Og så har det en klar betydning for, om vi kan lide vinen, at vi drikker den i selskab med mennesker, som vi har det godt sammen med. Og at vi selv er i godt humør. Derfor giver det stadig god mening at servere en vin, som du ved smager godt, for din familie ved julemiddagen. Det er slet ikke sikkert, at alle smager de samme nuancer, og det er ligegyldigt for nydelsen, om man kan sige præcist, hvilke bær vinen smager af. Men det kan give en god og sjov snak rundt om bordet, og den kan udvikles til en munter leg i juledagene, hvis du investerer i en "Nez du Vin". Det er et sæt af dufte, som optræder i forskellige typer af vin. Le Nez du Vin, som er opfundet af Jean Lenoir, der er ud af en vinfamilie i Bourgogne, kan bruges til at træne lugtesansen og som selskabsleg. Duftsættene fås i udgaver fra seks til 54 små flakoner, hver med sin klare duft, og man kan selvfølgelig også købe en spilleplade, så det er muligt kan dyste med familien om, hvem der er bedst til at genkende typiske dufte i en vin. Sættene leveres med kort, der fortæller om hver duft og forklarer, hvorfor og i hvilke vine den typisk optræder, og duftenes holdbarhed garanteres i mindst fem år. Det er ikke altid så let, som det kan lyde, at navngive en duft, som man kan genkende - og igen kan den personlige erfaring og baggrund have en afgørende betydning: - For eksempel bliver duften af toast (altså ristet brød, red.) af nogle personer beskrevet som popcorn, mens andre kan lugte ris, og atter andre siger baguette. Hvad vi lugter er også kulturelt betinget, konkluderer Louis Barruol.Hvis du får lyst til at nørde endnu mere og gå i dybden med videnskaben bag din lugtesans, og hvordan hjernen skaber duft og smag, kan Gordon M. Shepherds bog "Neuroenology - How the Brain Creates the Taste of Wine" kraftigt anbefales. Du kan stadig nå at skrive den på din ønskeseddel ...Le Nez du Vin fås blandt andet hos Druer.dk.