Minna og Gunnar fra tv-reklamerne har ikke levet forgæves. Danskerne mener, at der er for lidt fisk i måltidskasserne.

I en undersøgelse fra YouGov svarer 14 procent af de adpurgte, at der er nok færdigretter med fisk i deres lokale supermarked eller i måltidskasserne.

Undersøgelsens konklusioner peger generelt i retning af,at fisk gerne må fylde mere i familiernes aftensmad.

Danskerne bruger mindre tid på tilberedning af aftensmad end tidligere, og flere køber færdigretter, samt ready-to-cook retter, der kan spare tid i en travl hverdag.

- Danskerne har travlt og de giver udtryk for, at de har svært ved at nå alt det, de gerne vil nå. Der er arbejde, fritidsinteresser og familieliv, og derfor ser vi den stigende interesse for hurtig mad, som også er af god kvalitet og smager godt," forklarer forbrugersociolog ved Landbrug & Fødevarer, Nina Preus.