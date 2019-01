140.000 danske hjem kan undgå stor energi-udskrivning

I omkring 140.000 danske hjem lever oliefyret i bedste velgående, men det kan snart være fortid. Fossile brændstoffer er skadelige for miljøet, og derfor har regeringen en målsætning om at udfase brugen af dem inden 2050.

Mange familier skal til at kigge efter et grønt alternativ til deres oliefyr. Et af de alternativer kunne være en varmepumpe.

En varmepumpe er yderst effektiv og du sparer forholdsvist meget på din varmeregning. Herudover sparer vi også på udledning af CO2 - helt op til 50 procent, og så sparer man også en masse besvær, forklarer Sofie Møller Jensen fra FyrFyret:

- Det kan være dyrt at udskifte sin gamle oliefyr til et grønt alternativt. Derfor har FyrFyret, med støtte fra energistyrelsen, etableret et abonnementsordning så danskerne kan få udskiftet deres oliefyr til en varmepumpe mod en månedlig ydelse for forbrug og abonnement, forklarer hun.

Se videoindslaget øverst i artiklen og bliv klogere på, hvad det kommer til at betyde for de mange danske oliefyrsejere