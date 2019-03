test test test

Selv den mest beskidte og perverterede fantasi har formentlig svært ved at leve op til den virkelighed, som politi og anklagemyndighed mener, at et forældrepar i Vejen gennem en periode på syv år bød deres fire børn for: Børnene - som i en del af perioden var under 12 år, helt ned til fire år - blev udsat for systematiske og ekstremt voldelige og seksuelle mishandlingsovergreb.

I retten i Esbjerg står forældrene mandag tiltalt på baggrund af et 11 sider langt anklageskrift. Det omfatter 17 tiltalepunkter og fem straffelovsparagraffer i den virkeligt alvorlige afdeling med en strafferamme på op til 12 års fængsel.

Der er afsat ni retsdage til sagen, der har været under opsejling i halvandet år. Det hænger blandt andet sammen med, at efterforskningen har skullet tage afsæt i begivenheder, der fandt sted tilbage i perioden 1987 til 1994.

I de mange år har børnene forholdt sig tavse - lige indtil en af døtrene, som voksen, tog bladet fra munden og indgav politianmeldelse i august 2017.

De voldelige og seksuelle overgreb var talrige og voldsomme og inkluderede både moderen, der i dag er 60 år, og faderen, 63 år. Derudover var der også - som i Tøndersagen - tale om at børnene blev stillet til seksuel rådighed for fremmede mænd.

Det beskrives meget indgående i det anklageskrift, der bliver forelagt forældrene i retten, og som avisen Danmark er i besiddelse af.

I den sammenhæng er det på plads med en advarende varedeklaration: Der er tale om barsk læsning, virkelig hård kost, selv når anklagepunkterne i den følgende gennemgang er renset for de værste og mest udpenslende detaljer. Ikke desto mindre er det en beskrivelse af den virkelighed, forældreparret i følge politi og anklagemyndighed lod være hverdagsrammen om deres fire børns liv:

1

Med en besked om, at "nu skulle hun være god ved far" beskriver anklageskriftet eksempelvis optakten til en af faderens voldtægter af en af døtrene på stuegulvet i familiens hjem. Tilsvarende foregik en voldtægt af en datter i forældrenes ægteseng, hvor moderen fastholdt datteren, og faderen i sammenhæng med voldstrusler sagde til pigen: "Når din mor ikke vil, må du jo."

I det hele taget beskriver anklageskriftet en række særdeles hårdhændede voldtægter og seksuelle overgreb i mange variationer. Udover samlejer, vaginale såvel som anale, under tvang, blev børnene også tvunget til at udføre oralsex på begge forældre.

Under overgrebene blev børnene placeret og fastholdt flere steder i huset: på deres værelser, i forældrenes soveværelse, i badeværelset, i badekarret og i stuen - på gulvet, i sofaen og på bordet. Også familiens bil indgår som gerningssted.

Anklageskriftet er også fyldt med beskrivelser af uhyrligheder med børnene i ydmygende positioner, hvor de udover seksuel forulempelse i alskens former udsættes for kvælningsgreb med hænder, bælter og sengetøj - med besvimelser til følge og med genopvækninger i form af lussinger, efterfulgt af nye voldtægter.