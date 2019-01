Zimbabwe-kender: Militæret er på intens jagt efter kritikere

Mens befolkningen i Zimbabwe demonstrerer, går bevæbnede militser fra hus til hus for at stoppe aktivister.

Internettet er lukket ned. Militæret er sendt på gaden. Og tungt bevæbnede militser leder målrettet efter politiske aktivister og fagforeningsfolk.

Situationen i Zimbabwe er højspændt. Ifølge internationale nyhedsbureauer - herunder Reuters - er hundredvis af borgere den seneste uge blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer mod stigende benzinpriser.

Samtidig har styret i det afrikanske land intensiveret sin jagt på systemkritikere, fortæller Zimbabwe-kender Søren Warburg, der arbejder som koordinator for arbejdet med sociale bevægelser for Mellemfolkeligt Samvirke.

Han er i tæt kontakt med ledende aktivister i Zimbabwe.

- Demonstrationerne i landet går ud på at presse regeringen til at lave økonomiske reformer, så man kan brødføde sin familie og få mad på bordet. Det er en økonomi, som er kollapset og har været det i længere tid.

- Og så svarer regeringen igen med ekstrem brutalitet og repression. Så det er virkelig bekymrende scener, der kommer ud fra Zimbabwe lige i øjeblikket, fortæller Søren Warburg.

Han har modtaget beretninger om tortur, anden vold og forsvindinger begået af militæret i Zimbabwe mod befolkningen.

Søren Warburg var fredag i kontakt med lederen af en fagforening for lærere i Zimbabwe. Mens de skrev sammen over en besked-app, hørte fagforeningslederen, at nogen opholdt sig ved porten uden for hans hus.

- De bryder simpelthen ind, skriver han til mig. Jeg når at ringe ham op og kan kun høre lidt larm og tumult.

- Han sender den hemmelige adresse, han opholder sig på. Og en time efter får jeg fat i hans kone, som var med ham, og som siger, at det var fire civilklædte, tungt bevæbnede folk, der sparkede døren ind og hev ham med, mens de slog og sparkede ham.

- Det er opskriften i øjeblikket: Militæret og formentlig efterretningstjenesten, der går fra dør til dør efter ledende aktivister og politisk organiserede grupper, fortæller Søren Warburg.

Siden opkaldet fredag har Søren Warburg ikke kunnet komme i kontakt med fagforeningslederen.

Der har i flere måneder været protester i Zimbabwe.

De har været anført af blandt andet offentligt ansatte, der ikke har fået udbetalt løn i en gangbar valuta som amerikanske dollar. Zimbabwe er begyndt at trykke sine egne penge, men de devaluerer i en voldsom fart, fortæller Søren Warburg.

Urolighederne blev dog intensiveret mandag, efter at præsident Emmerson Mnangagwa varslede en stigning i brændstofpriserne på 150 procent.