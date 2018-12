Yemens stridende parter er enige om at genåbne lufthavn

Yemens regering er blevet enig med repræsentanter fra houthi-oprørerne om at genåbne lufthavnen i Yemens hovedstad, Sanaa, for indenrigsflyvninger.

Det oplyser kilder med indblik i forhandlingerne.

Parterne, der forhandler i byen Rimbo uden for Stockholm, har fået udleveret fire udkast til aftaler om blandt andet genåbning af lufthavnen og om havnebyen Hodeidahs status.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters siger kilder, at der er enighed om at genåbne lufthavnen. Hodeidahs status diskuteres onsdag aften.

Havnebyen er vigtig, fordi det er her, at næsten tre fjerdedele af hjælpen til Yemens nødlidende befolkning kommer ind i landet.

I havnebyen Aden i det sydlige Yemen siger premierminister Maeen Abdulmalik Saeed på et pressemøde, at der muligvis ikke vil være tid nok ved forhandlingerne i Sverige til at nå til enighed om Hodeidah.

- Vi har talt meget om det, men med den begrænsede tid, vi har, kan vi ikke tale om alle punkterne i denne omgang, siger han.

- Det vigtigste er at opbygge tillid og så derefter gå i detaljer om Hodeidah, tilføjer premierministeren.

Parterne ventes onsdag aften at komme med deres kommentarer til de fire aftaleudkast, der også omfatter en politisk rammeaftale og en aftale om Yemens økonomiske situation.

Det oplyser en talskvinde for FN til Reuters.

Siden 2014 har iranskstøttede houthi-oprørere haft kontrol over Sanaa.

Spørgsmålet om adgangen til lufthavnen er blevet kompliceret af, at det er regeringen, der kontrollerer luftrummet.

Houthi-oprørerne og regeringen forventer at afslutte forhandlingerne i Rimbo torsdag formiddag.

- I morgen klokken 11 holder vi den afsluttende ceremoni, siger Yemens udenrigsminister, Khaled al-Yamani.

Han tilføjer, at den næste forhandlingsrunde kan finde sted i slutningen af januar.