Walmart fjerner reklamer med vold efter masseskyderi

Når folk handler i en af de amerikanske Walmart-butikker, bliver der fremover ingen vold at se på billeder, video eller andre former for reklamemateriale.

Supermarkedskæden fjerner reklamerne efter sidste weekends masseskyderi i en Walmart-butik i El Paso i delstaten Texas. Her mistede 22 personer livet, da en person begyndte at skyde løs i butikken.

Ændringen sker i respekt for ofrene og deres familier. Det oplyser talskvinde Tara House fredag.

- Vi har taget dette skridt af respekt for hændelserne den seneste uge, siger hun.

Et internt notat er blevet sendt til alle Walmart-butikker. Her bliver de bedt om blandt andet at slukke for spilkonsoller med voldelige videospil.

Der må heller ikke vises voldelige film i elektronikafdelingen eller jagtvideoer i sportsafdelingen. Sportsafdelingen er der, hvor der også sælges våben.

Trods ændringen stopper Walmart hverken med at sælge voldelige videospil eller våben.

Der er ingen kendt forbindelse mellem at se voldelige videoer og at begå voldelige handlinger.

USA's præsident, Donald Trump, sagde efter masseskyderierne, at han mente, at internettet, sociale medier og voldelige computerspil var med til at radikalisere mennesker.