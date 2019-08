Vulkan på italiensk turistø er i udbrud

For anden gang på to måneder er der udbrud i vulkanen på den italienske turistø Stromboli ud for Sicilien.

Den lokale redningstjeneste rapporterer om en kraftig eksplosion, og brandmænd er sat ind for at bekæmpe skovbrande antændt af lavastrømme.

Hustagene på den lille ø er fyldt med aske fra udbruddet, som onsdag havde skabt en paddehattesky over vulkanøen.

Redningstjenesten siger, at ingen mennesker er kommet noget alvorligt til.

Vulkanen, som er et populært udflugtsmål, har været lukket af for besøg siden et udbrud i juni, hvor en siciliansk vandrer blev dræbt.

Vandreren blev slået ihjel af faldende sten, da han var på vej op ad en af de stier, der fører til vulkanens top, da udbruddet skete. Flere personer blev kvæstet.

Under udbruddet i juni blev omkring 1000 turister tvunget til at flygte fra øen i en fart om bord på færger. Mange kom væk uden deres pas og bagage, da udbruddet skete pludseligt - uden nogen form for varsel.

Præsidenten for Sicilien-regionen, Nello Musumeci, siger, at lystsejlere onsdag fik et midlertidigt forbud mod at lægge til ved den italienske ø.

Stromboli blev berømt gennem en film fra 1950 af Roberto Rosselini med Ingrid Bergman i hovedrolle. Tusindvis af turister besøger årligt det lavaudspyende krater.