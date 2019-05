Voldsom storm med flere døde rammer midtvestlig stat

Redningsarbejdere leder torsdag efter overlevende i Jefferson City, der er hovedstad i den amerikanske stat Missouri.

Det gør de, efter en voldsom storm med tornadoer bragede gennem den midtvestlige stat natten til torsdag.

Det har skabt oversvømmelser flere steder. Mange bygninger er svært beskadiget.

Tre mennesker er omkommet i stormen i den mindre by Golden City, oplyser myndighederne.

Ifølge USA's meteorologiske tjeneste blev Jefferson City ramt af en "stor og ødelæggende" tornado sent onsdag aften.

Folk blev fanget inde i bygninger, træer væltede, ledningskabler bristede og strømmen forsvandt.

Billeder på de sociale medier viste huse, hvor mure var revet af, og splintrede træer blokerede gaderne.

- Vi har fået skader på statens offentlig bygninger, og strømmen er gået i nogle områder, skriver Missouris guvernør, Mike Parson, på Twitter.

- Vi beder alle statsansatte i Jefferson City, som ikke indgår (i beredskabet red.), om at blive hjemme torsdag.

Helikoptere var i luften over Jefferson City fra morgenstunden, så byens ansvarlige kunne få et overblik over ødelæggelserne. Samtidig advarede politiet borgerne om nedfaldne elkabler.

Der var meldinger om 40 tornadoer i løbet af natten, som bevægede sig gennem Missouri og nabostaten Oklahoma. Tusindvis af mennesker stod uden strøm som følge af stormen.

- Den største trussel er de store hagl og den ødelæggende vind, lyder det fra vejrtjenesten.

I Oklahoma steg vandet i flere floder, og huse blev oversvømmet langs vandvejene.

Flere veje var lukket i staten, og skoler omkring byen Tulsa holder lukket torsdag.