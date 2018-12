Vold og mulig valgsvindel præger urolig valgdag i Bangladesh

Den voldelige optakt til parlamentsvalget i Bangladesh fortsatte i stor stil, da landets vælgere søndag var i stemmeboksen.

12 personer er således blevet dræbt på valgdagen, hvor der også har været adskillige meldinger om mulig valgsvindel.

Landets mere end 40.000 valgsteder lukkede søndag klokken 16.00 lokal tid (11.00 dansk tid). Et endeligt resultat ventes ikke før mandag.

Men allerede nu har der været beskyldninger om valgfusk.

Det oplyser en talsmand fra valgkommissionen i Bangladesh.

- Der kommer beskyldninger fra steder i hele landet, og de er ved at blive undersøgt, siger talsmanden ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Nyhedsbureauet AP har modtaget mere end 50 opkald fra personer i hele Bangladesh. Personerne, der er støtter af oppositionen, fortæller om skræmmemetoder og trusler i forbindelse med valghandlingen.

De siger blandt andet, at de er blevet tvunget til at stemme, mens folk fra regeringspartiet har holdt øje med dem i stemmeboksen.

Premierminister Sheik Hasina, der ventes at vinde sin tredje periode i træk på posten, er tidligere blevet beskyldt for at være autoritær i sin regeringsstil og for at forhindre oppositionens arbejde.

I tiden op til søndagens valg blev ti personer meldt dræbt. Og søndag er yderligere 12 omkommet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tre mænd er blevet skudt af politiet. Otte andre er omkommet i sammenstød mellem aktivister fra regeringspartiet, Awami Liga, og oppositionspartiet, Bangladesh Nationalistparti.

En politibetjent er derudover blevet dræbt i sammenstød med aktivister fra oppositionen, oplyser embedsmænd.

En førende tv-kanal i Bangladesh blev også lukket ned søndag.

Den private Jamuna TV er kendt for sin uafhængige journalistiske dækning, men stationen kunne søndag ikke nå ud til sine seere.

- Kabeloperatørere har fjernet Jamuna TV fra sendefladen uden at give os en forklaring. Vi sender stadig, men ingen kan se vores kanal, siger Fahim Ahmed, nyhedsredaktør på stationen, til AFP.