Vinmarker er smadret af kæmpehagl i Sydfrankrig

Haglstorm har ødelagt vinmarker og frugtplantager i Sydfrankrig, hvor flere landmænd nu afskriver årets høst.

Uvejret ramte lørdag eftermiddag med hagl så store som bordtennisbolde. Epicenteret var Romas-Sur-Isére, hvor ruderne på biler blev ødelagt.

Flere hustage blev beskadiget.

De store hagl slog også hul i taget på en sportshal, mens der blev afholdt et judostævne.

Også et menneskeliv er gået tabt. Det skete i Haute-Savoie-regionen, hvor et træ væltede ned i en campingvogn under stormen og dræbte en 51-årig tysk turist.

Men ellers er det gået værst ud over afgrøderne på egnen. Druer på vinmarkerne er blev ødelagt, og det samme gælder frugtplantager.

- Faktisk er det meste blevet ødelagt, siger frugtavleren Gregory Chardon, der dyrker abrikoser, ferskner og kirsebær i La Roche-de-Glun en times kørsel syd for Lyon.

Han havde et net spændt ud over sine frugter, men de store hagl ødelagde også det.

- Skaderne er enorme og udbredte, siger Chardon.

Aurelien Esprit i nabolandsbyen Point-de-L'Isére er også nedslået, Hans abrikoser og æbler er ødelagte.

- Uheldigvis sluttede sæsonen for os i aftes. Jeg tror ikke, at jeg klarer det denne gang.

Landbrugsminister Didier Guillaume siger, at staten vil erklære situationen for en naturkatastrofe, hvilket vil udløse forsikringspenge og anden hjælp til landmændene, som står over for meget store tab.

- Det er en katastrofe. Jeg har sjældent set noget som det, siger Guillaume til tv-stationen BFM under et besøg i området søndag.

- Det er utænkeligt, at landmænd tvinges ud i bankerot på grund af det her.