Viggo Mortensen som småkriminel nomineres til Golden Globe

Skuespilleren Viggo Mortensen giver et dansk islæt ved prisuddelingen Golden Globe næste år, da han er nomineret til en pris i kategorien bedste skuespiller i en komediefilm.

Nomineringen får han for sin rolle i komediedramaet "Green Book". Og der er ingen tvivl, om at det er en succesfuld film. Den får fem nomineringer i alt.

Foruden Viggo Mortensens nominering er filmen nomineret i kategorien bedste komediefilm, bedste birolle og bedste instruktør.

I "Green Book" spiller Viggo Mortensen en småkriminel italiensk-amerikansk dørmand, som i 1960'erne var chauffør for en afroamerikansk klassisk pianist på en rundrejse i de racekonfliktramte sydlige amerikanske stater.

Ved uddelingen skal Viggo Mortensen dyste om den eftertragtede pris mod blandt andre Christian Bale for filmen "Vice" og Robert Redford for "The Old Man & The Gun".

Viggo Mortensen har som søn af en dansk far og en amerikansk mor danske aner.

Men prisuddelingen ved Golden Globe næste år bliver til gengæld uden en dansk film i kategorien bedste udenlandske film.

Den danske thriller "Den skyldige", der stod på listen over film i betragtning til en nominering, er ikke blandt de nominerede, der blev afsløret torsdag.

Heller ikke filmen "Borg" om tennisspilleren Björn Borg, der er instrueret af den danske instruktør Janus Metz, er blandt de nominerede.

I stedet blev film fra Libanon, Belgien, Tyskland, Mexico og Japan udvalgt til at kæmpe om den eftertragtede pris.

Danmark har ikke fået en nominering i kategorien, siden filmen "Jagten" med instruktør Thomas Vinterberg blev nomineret i 2013.

Golden Globe-showet løber af stablen den 6. januar i USA - hvilket er natten til 7. januar dansk tid. Det bliver uddeling nummer 76.