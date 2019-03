Vidner til skuddrab: Jeg frygter for mine venners liv

Et vidne fra masseskyderiet i Christchurch fortæller, hvordan de måtte flygte for livet ud af moskéen.

En borger i Christchurch beskriver, hvordan han måtte løbe for livet, da han var til stede i en af de to moskéer, hvor et masseskyderi fandt sted fredag.

Det skriver det newzealandske medie NZ Herald, der talte med øjenvidnet Mohan Ibrahim, da han befandt sig 200 meter væk fra gerningsstedet.

- Flere mennesker er døde, og mange er sårede. Jeg kan se en død pige ligge midt på vejen, siger øjenvidnet Mohan Ibrahim, der var en af de i alt 400 mennesker i Al Noor-moskéen.

Han beskriver sig selv som værende i chok, og han er ikke sikker på, at de venner, han har i moskéen, er sluppet med livet i behold.

- Jeg frygter for mine venners liv. Nogen af dem er stadig i moskéen, og vi har ringet til dem, men vi kan ikke få fat i dem, siger han.

Skyderiet fandt sted fredag klokken 13.40 lokal tid. Myndighederne i New Zealand oplyser, at 40 har mistet livet, mens 20 er alvorligt sårede.

Et andet vidne, som NZ Herald har talt med, fortæller, hvordan et skudoffer flygtede ind i en lejlighed nær en af moskéerne.

- Vi måtte handle hurtigt. Vi ringede til ambulance og politiet, og jeg lagde pres på såret (for at stoppe blødningen, red.), siger vidnet Zinhan Hawke.

Ambulancen kom dog aldrig frem, så derfor måtte en af Zinhan Hawkes bofæller køre offeret på hospitalet. Den skudramte blev ramt i maven. Også Zinhan Hawke er i chok over, hvad der er sket.

- Jeg troede, han fandt på det. Jeg troede ikke på, at noget i denne størrelsesorden kunne ske i New Zealand. Der var fuldstændig panik.

Politiet har anholdt tre personer i forbindelse med masseskyderiet.

Politiet kan dog på nuværende tidspunkt ikke udelukke, at der er flere gerningsmænd.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, har kaldt dagen for "en af de mørkeste i New Zealands historie".