Videnskabsfolk i oprør over kinesisk Frankenstein

He Jiankui former tvillinger ved at klippe og klistre i deres dna. Det har skabt et ramaskrig blandt forskere.

- Jeg føler mig stolt.

Den kinesiske videnskabsmand He Jiankui fortryder ikke det mindste, at han har formet et par tvillinger ved at klippe og klistre i deres gener.

Han mødte onsdag op ved en videnskabskonference i Hongkong for at forsvare sin indsats. Han kunne samtidig fortælle, at endnu en kvinde er gravid i forbindelse med hans forskning, skriver nyhedsbureauet AP.

Men i det internationale miljø for videnskabsfolk har der lydt et ramaskrig. Kinas myndigheder er blandt de meget vrede. Det giver mindelser om Frankensteins laboratorium, hvor etikken går fløjten, er meldingen.

- I den sag føler jeg mig stolt, svarede He Jiankui, da han blev presset af flere af sine kolleger på konferencen i Hongkong.

- Dette studie er indgivet til et videnskabeligt tidsskrift til gennemgang, fortalte han uden at sætte navn på, hvilket tidsskrift det handler om.

I en video, som dukkede op på YouTube søndag, fortalte He, at han har benyttet sig af en gen-redigerende teknik, der kendes som CRISPR-Cas9. Den har ændret fostercellen hos tvillingpigerne Lulu og Nana, der blev født tidligere på måneden.

- Det var helt vildt. Det var helt klart et øjeblik i verdenshistorien. Men det var også et øjeblik, som efterlader mange spørgsmål, som vi er nødt til at have, siger den danske professor Ayo Wahlberg, der var til stede på konferencen, til Videnskab.dk.

Videnskabsfolk siger, at He Jiankui ikke har ladet sig underkaste en streng proces, hvor andre videnskabsfolk har kunnet kommentere og kritisere hans arbejde.

Den teknik, han har benyttet sig af på sin private klinik i Shenzen, er i øvrigt ulovlig i det meste af verden.

Nu er der skabt nye mennesker med nye egenskaber. Deres gener vil blive ført videre i generationer.

- Det er altid dybt problematisk for samfundet, siger Dianne Nicol fra Tasmaniens universitet til avisen Financial Times. Hun leder universitetets center for jura og genetik.

- Der er altid en risiko for, når man putter noget ind i en celle, at det kan føje sig til den forkerte del af genomet eller have en effekt, vi ikke kender til, advarer hun.

Over 100 kinesiske videnskabsfolk erklærede tirsdag i et åbent brev, at det er en meget farlig teknik, He har benyttet sig af, og at den er "uberettiget".

Angiveligt skal faderen til tvillingerne have været hiv-positiv, og He foretog redigering i pigernes dna for at forhindre, at deres celler kan inficeres med hiv, skriver Financial Times.

- Da Lulu og Nana bare var en enkelt celle, fjernede dette indgreb den passage, som hiv trænger ind i og inficerer mennesker, fortæller He i sin video på YouTube.