EU indleder en undersøgelse af, hvorvidt handelsplatformen Amazons brug af data fra forhandlere på dets netsider er konkurrenceforvridende.

Det oplyser Europa-Kommissionens konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, i en pressemeddelelse.

- Europæiske forbrugere handler i stigende grad online. E-handel har styrket konkurrencen i detailbranchen og givet flere valgmuligheder og bedre priser.

- Vi er nødt til at sikre, at store onlineplatforme ikke eliminerer de fordele gennem uretfærdig konkurrenceadfærd, siger Vestager i meddelelsen.

Derfor har kommissæren besluttet at undersøge den amerikanske it-gigants forretningsmodel og selskabets dobbeltrolle som handelsplatform og detailhandler.

Målet er at komme til bunds i, om den amerikanske it-gigant handler i strid med EU's konkurrenceregler.

Amazon er blevet enormt populært de seneste år. Foruden sine egne produkter lever it-giganten af, at andre selskaber kan sælge produkter på dets netsider.

EU har haft Amazon i kikkerten siden sidste år og har allerede udarbejdet en indledende undersøgelse.

Her fandt Kommissionen ud af, at mens Amazon tilbyder en markedsplads for forhandlere, indsamler selskabet data om aktiviteterne på sin platform.

Baseret på den indledende undersøgelse ser selskabet ud til at gøre brug af følsomme oplysninger om forhandlere og produkter, der bliver forhandlet på siden, er vurderingen.

Ifølge avisen Finansiel Times kom mere end halvdelen af de varer, der blev solgt via Amazon i 2017, fra tredjepartsforhandlere.

Tiltaget mod handelsplatformen er det første, siden den amerikanske præsident, Donald Trump, i et interview langede ud efter Vestager.

Her rettede han kritik mod kommissærens og EU's sager mod amerikanske tech-giganter som Google og Facebook.

Trump sagde, at Vestager formentlig "hader " USA mere end nogen anden person, han har mødt.